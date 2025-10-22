동아일보

신세계백화점, 가을 화장품 성수기 맞아 ‘시코르데이’ 5일간 진행

신세계백화점 시코르 강남점.
신세계백화점 시코르 강남점.
신세계백화점이 운영하는 뷰티 편집숍 시코르가 22일부터 26일까지 5일간 ‘시코르데이’를 열고 가을 화장품 수요 공략에 나섰다.

이번 행사는 시코르 회원을 대상으로 등급별 차등 혜택을 제공한다. 프렌즈 등급은 10%(최대 2만 원), VIP는 15%(최대 3만 원), VVIP는 15%(최대 4만5000원) 할인받을 수 있으며, 6만 원 이상 구매 시 8000원 추가 할인된다. 20만 원 이상 구매 고객에게는 ‘인리칭 핸드워시’ 정품이 증정된다고 한다. 신규 회원은 가입 시 15% 할인 쿠폰 2장이 제공된다.

브랜드별 할인도 다양하다. 하트퍼센트는 전 품목을 최대 30% 인하하고 헉슬리는 컨디셔닝 라인을 최대 45% 할인한다. 그래비티의 ‘헤어리프팅 샴푸’는 온라인에서 15% 할인된 가격에 판매되며 구매 시 미니 사이즈 샴푸가 함께 증정된다.

온라인몰 시코르닷컴에서는 12만 원 이상 구매 시 2만 원, 17만 원 이상 구매 시 3만 원 할인 쿠폰을 제공한다. 메이크업포에버, 나스, 달팡, 케라스타즈 등 럭셔리 브랜드들도 최대 40%까지 할인하며, 온·오프라인 통합으로 5만 원 이상 구매 시 구매 금액의 10%(최대 1만 포인트)를 시코르 포인트로 적립할 수 있다.

시코르는 올해 10월 들어 전년 동기 대비 약 20% 매출이 증가했다. 신세계백화점은 계절 변화와 외국인 관광객 증가, 추석 연휴 효과가 겹치며 화장품 수요가 늘어난 결과라고 설명했다.

제품군별로는 메이크업 카테고리가 10월 들어 약 20% 성장하며 시코르 매출을 이끌었다. 시코르는 이에 맞춰 자체 개발 제품 ‘샤인 메쉬 쿠션’을 출시했다. 해당 제품은 메쉬 필터 구조로 피부결을 살리면서 보습 성분을 더한 것이 특징이다. 출시를 기념해 10월 한 달간 30% 할인 판매하며 쿠션 포함 4만 원 이상 구매 시 ‘샤인 미니 파우치’를 증정한다.

신세계백화점 관계자는 “가을 시즌은 시코르의 주요 매출 구간으로 이번 행사를 통해 고객에게 실질적인 혜택을 제공하고 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

황소영 기자 fangso@donga.com
