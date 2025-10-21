수능 D-23… 스타벅스, 수험생 위한 ‘수능 응원 상품’ 출시

스타벅스코리아가 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생을 위한 ‘수능 응원 상품’을 21일 선보였다.
올해 수능 응원 상품은 행운을 상징하는 네잎클로버를 활용해 디저트, 초콜릿, 보온 도시락, 보온병 등 다양한 맞춤형으로 구성했다.
먼저 쫀득한 찰떡에 달콤한 헤이즐넛 크림을 넣은 ‘찰떡같이 합격파이’를 선보였다. 현재 가장 인기가 높은 수능 응원 디저트로, 개별 포장한 12개의 파이를 전용 박스에 담아 선물용으로 적합하다.
이어 지난해 수능 시즌에 선보여 높은 인기를 얻은 ‘클로버 샌드 쿠키’를 올해 재출시한다. 네잎클로버 모양의 버터 카라멜과 다크 카라멜 맛 쿠키를 각각 8개씩 총 16개로 전용 박스에 담아 구성했다.
이밖에도 △돌체 핑거 초콜릿(3개입) △베리 핑거 초콜릿(3개입) △파베 초콜릿(밀크·다크) 등 간단한 선물을 마련했다.
따뜻한 집밥으로 수험생을 응원할 수 있도록 보온 도시락과 보온병 등도 선보인다. ‘클로버 써모스 보온 도시락(1140ml)’는 밥과 반찬을 넉넉히 담을 수 있도록 500ml 용량의 보온 용기와 340ml, 300ml 용량의 반찬 용기 등 3개의 분리형 용기로 구성했다. 검정 색상의 전용 가방이 함께 제공되며, 가방 손잡이에는 합격의 행운을 더할 ‘클로버 참’이 달려있다.
한 번의 버튼 조작으로 간편하게 입구를 열 수 있는 ‘클로버 JNL 보온병(750ml)’은 이중 잠금을 통해 가방에서도 음료가 새지 않도록 안정성을 높였다. 또한 함께 제공되는 ‘클로버 JNL 실리콘 부츠’를 보온병 하단에 끼워 사용 시 흠집과 소음을 줄일 수 있도록 했다.
안수빈 스타벅스 커머스팀장은 “부단한 노력으로 목표를 위해 달려온 수험생들을 스타벅스가 함께 응원할 수 있도록 이번 수능 응원 상품을 준비했다”라며 “스타벅스는 앞으로도 다양한 수능 기획 상품을 통해 수험생 응원을 지속 이어가겠다”라고 말했다.
