용산서 ‘오디오엑스포서울 2025 w.전자랜드’ 박람회 11월 말 개최

음악과 오디오를 사랑하는 이들을 위한 대한민국 최대 오디오 축제 ‘오디오엑스포서울 2025 w.전자랜드‘가 오는 11월 28일부터 30일까지 서울드래곤시티와 용산 전자랜드에서 열린다.
오디오 전문 유튜브 채널인 ‘풀레인지’가 주최하고 ‘용산 전자랜드’가 후원하는 이번 행사는 올해로 6회째를 맞는다. 청음환경이 좋은 5성급 호텔 ‘서울드래곤시티’에서 신제품 위주로 전시되고, 바로 옆 ‘용산 전자랜드’에서는 신제품과 중고 제품, 빈티지 제품까지 전시될 예정이다.
특히, 메이저 오디오 브랜드인 포칼(Focal), 카르마(Kharma), 네임(Naim), 다인오디오(Dynaudio), 탄노이(Tannoy) 등 해외 유수의 오디오 브랜드 제품들이 전시된다. 국내 대표 오디오 브랜드인 오렌더(Aurender), 오케스톨스(Orchestalls), 싸이몬오디오랩(Simon Audio Lab) 등도 신제품을 전시한다.
오디오엑스포서울 기간 동안 여러 음반/LP 부스가 참여하는 ‘레코드페어’가 예정되어 있고, 인기 있는 중고 제품을 모아 ‘중고 마켓’도 진행될 예정이다. 오디오와 관련한 각종 세미나와 강연도 진행될 예정이다.
오디오엑스포서울 2025 w.전자랜드에 대한 사전 예매는 현재 오디오엑스포서울 홈페이지에서 무료로 신청할 수 있다.
