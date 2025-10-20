[Tech&]삼성전자 ‘블루패스’가 만드는 새로운 구독 기준… 설치부터 AS까지 모든 순간을 케어하다

[시간 맞춤 설치] 원하는 날짜와 시간대에 맞춘 편리한 설치

‘블루패스’는 배송과 설치부터 시작한다. 설치를 기다리며 겪던 불편은 ‘시간 맞춤 설치’로 해소된다.‘시간 맞춤 설치’는 고객이 원하는 배송 날짜와 시간대를 직접 선택할 수 있는 서비스다. TV, 냉장고, 김치냉장고, 세탁기, 건조기, 에어드레서 등 전문가 설치가 필수적인 가전 일부 모델을 대상으로 한다.

맞벌이 부부는 평일 저녁 퇴근 후 오후 5∼7시 구간을 지정해 집 안에 냉장고를 들일 수 있고, 신혼부부는 토요일 오후에 TV와 세탁기를 동시에 설치할 수 있다. 이사를 하거나 리모델링을 할 때도 유용하다. 입주 또는 공사 등 바쁜 일정 속에서도 필요한 가전을 원하는 시간대에 맞춰 설치할 수 있어 불필요한 대기 시간을 줄일 수 있다.

※ 시간 맞춤 설치 및 오늘 보장 설치는 판매 및 설치 상황에 따라 선착순 마감 시 서비스 이용이 어려울 수 있음.

[스마트싱스 세팅] 설치 직후 스마트싱스 연결 지원으로 완성되는 AI 홈 경험

가전 설치 후에는 스마트싱스 세팅 지원까지 이어져, 고객이 추가로 제품과 앱을 연결할 필요 없이 곧바로 AI 홈을 경험할 수 있다.스마트싱스를 연결하면 각 가전의 원격 제어부터 모니터링까지 스마트폰 하나만으로 통합 관리할 수 있다. 여름철 퇴근길에 에어컨을 미리 작동시킬 수 있는 것은 물론이고 귀가 시간에 맞춰 세탁기에 넣어둔 빨래 세탁을 완료하도록 설정할 수도 있다. 외부에서 장보기 전 냉장고의 식재료를 확인하거나 로봇청소기를 원격으로 작동시키는 등 생활 전반에서의 편의성을 높여준다.또한 스마트싱스의 ‘AI 절약모드’를 활용하면 쉽고 편리하게 에너지를 절감할 수 있다. ▲기기 진단 결과 ▲기기 사용 패턴 ▲에너지 사용량 등의 정보를 취합해 월 1회 제공하는 ‘월간 케어 리포트’도 유용하다.

[AI 사전케어 알림] AI가 진단해 고장 신호를 먼저 알려주는 사전케어

가전 사용에서 가장 큰 불편은 예기치 못한 고장이다. ‘블루패스’는 ‘AI 사전케어 알림’ 서비스를 통해 이를 사전에 조치할 수 있다.‘AI 사전케어 알림’은 AI 기반의 ‘가전제품 원격진단(HRM)’ 서비스를 활용해 사용자가 보유한 가전 상태를 원격으로 모니터링·분석해 상담사가 전문 엔지니어 수준의 진단과 상담을 제공하는 서비스다.냉장고 냉장실 이상 고온 감지, 세탁기와 건조기 모터 이상 감지, 에어컨 냉매 부족 예상 등 총 10개 품목의 23개 증상을 원격 진단해 문제가 감지되면 삼성전자서비스에서 먼저 연락해 자가 조치 방법을 안내하거나 출장 서비스 접수 등을 진행한다.이를 통해 사용자는 전문적인 진단을 받을 수 있고, 경우에 따라 출장 서비스 없이 문제 해결이 가능해 시간과 비용을 아낄 수 있다.

[AS 패스트트랙] 신속하고 횟수 제한 없는 AS로 고객 편의성 강화

제품 고장이 발생했을 때 고객이 가장 원하는 부분은 빠르게 AS를 받는 것이다. 삼성전자는 ‘블루패스’의 ‘AS 패스트트랙’을 통해 고객이 안심할 수 있는 AS 시스템을 마련했다.‘AS 패스트트랙’은 제품 고장 시 구독 고객이 계약 기간 내 횟수 제한 없이 보다 신속하게 방문·점검을 받을 수 있는 서비스다. 냉장고, 세탁기, 에어컨을 포함해 전 품목을 대상으로 제공하며, 신청 즉시 접수돼 빠르게 서비스를 받을 수 있다.이처럼 제품 고장이 발생했을 때 빠른 AS로 대기시간을 단축할 수 있는 ‘AS 패스트트랙’은 고객이 가전을 사용하는 과정에서의 불편을 최소화한다.

※AS 패스트트랙은 하절기 6∼9월 이용이 제한될 수 있음.

[하나 더 서비스] 구독하지 않은 제품도 함께 방문케어

구독 제품 방문케어 시 다른 삼성전자 제품도 추가로 점검해 주는 ‘하나 더 서비스’ 역시 ‘블루패스’만의 강점이다. ‘하나 더 서비스’는 ▲냉장고 ▲김치냉장고 ▲세탁기 ▲에어컨 ▲시스템에어컨 ▲TV ▲건조기 품목을 대상으로 진행되며, 이 중 고객이 원하는 제품 한 가지를 선택하여 추가로 케어 받을 수 있다.예를 들어, 전문 엔지니어가 구독 제품인 냉장고를 종합 점검한 후, 구독 제품이 아닌 세탁기의 수평 상태와 급수·배수 호스를 확인하거나, 에어컨의 배수 호스 상태와 냉매 누출 여부 등을 점검해 준다. TV의 소프트웨어 업데이트나 네트워크 환경 진단도 가능하다.‘하나 더 서비스’를 활용하면 정기적인 예방 점검으로 작은 이상 징후도 조기에 발견해 예기치 못한 고장을 줄일 수 있고, 유지보수 비용 부담도 낮출 수 있다. 또한, 고객은 한 번의 방문으로 2개의 가전을 관리받을 수 있어 시간과 비용도 절약된다.

구입한 순간부터 배송과 설치, 사용, AS까지 구독의 전 과정에서 제품을 쉽고 편리하게 이용할 수 있고, 잠재적인 고장 가능성까지 미리 안내받아 편의를 높여주는 ‘블루패스’와 함께 진정한 구독의 가치를 경험해 보자.

※ 블루패스 서비스는 AI 올인원 2.0 구독 가입 고객에게만 제공되는 서비스임 ※ 구독케어는 무상수리서비스+방문케어, 무상수리서비스+셀프케어, 무상수리서비스 중 선택할 수 있으며, 방문케어를 통해 제공되는 서비스는 구독 기간/주기에 따라 상이할 수 있음 ※ 시간맞춤 설치는 일부 모델 대상(냉장고, 김치냉장고, 에어드레서, 건조기, 세탁기, TV 중 일부) 무상으로 제공되나 설치 환경이나 여건에 따라 설치비가 추가 발생할 수 있음. 상기 모델 이외 제품은 유상 결제 후 이용 가능함. 품목별 재고 상황 및 배송 기사 상황에 따라 시간맞춤 설치가 제한될 수 있음 ※ 오늘보장 설치 서비스는 추가 비용이 발생하고, 시간맞춤 설치 및 오늘보장 설치는 주문 시 지정한 제품에 한해 적용되며 함께 구매한 타 제품에 대해서는 보장되지 않음 ※ 스마트싱스 세팅은 설치 불가 환경 등 현장 상황에 따라 제공이 불가할 수 있음 ※AI 절약모드: SmartThings Energy 서비스에서 AI 절약모드, 월간 목표 사용량 설정을 ‘최대 절약’ 모드로 선택하면 즉시 가동, 누진 단계/직접 설정 모드 선택시 사용자가 설정한 조건에 따라 ‘AI 절약모드’의 가동시간과 에너지 절약 수준 달라질 수 있음. 누진 단계에 따른 에너지를 관리하기 위해 사용 환경 따라 스마트 미터기 별도 구매 필요. SmartThings에서만 지원, 지원 환경 및 사용 방법 일부 제한 있음 ※ AI 사전케어 알림은 구독케어 대상 제품 중 일부 품목에 한해 제공되며, 제공 품목은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있음. 알림 제공을 위해서는 SmartThings 앱 설치 후 제품 연결이 필요함 ※ 하나 더 서비스는 냉장고, 김치냉장고, 세탁기, 건조기, 에어컨, 시스템에어컨, TV 7개 제품 중 1품목을 선택할 수 있으며, 스마스싱스 연결, 제품 점검 등 간단점검을 제공함. 삼성전자 제품에 한해 제공되며, 보유 현황에 따라 서비스가 제한될 수 있음 ※ 제품별로 제공되는 서비스 내역이 다를 수 있으며, 상황에 따라 서비스가 제한될 수 있음