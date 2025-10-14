콜마비앤에이치 3인 각자 대표… 윤여원, 경영에선 배제

콜마홀딩스 자회사 콜마비앤에이치가 윤여원 대표 단독 체제에서 오빠인 윤상현 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장이 새로 합류한 3인 각자대표 체제로 전환됐다.
콜마홀딩스는 서울 서초구 콜마비앤에이치 사옥에서 이사회를 열고 이승화 전 CJ제일제당 부사장, 윤상현 부회장의 각자대표 선임안을 의결했다고 14일 밝혔다. 이사회 의결을 통해 윤여원 대표는 대외 사회공헌 활동을 전담하게 됐다. 사업 및 경영 전반은 이 전 부사장이 총괄하고, 윤 부회장은 중장기 비전 수립과 전략 자문을 맡게 됐다. 윤 부회장의 임기는 내년 3월 정기 이사회까지다. 콜마홀딩스 관계자는 “이사회에서 윤여원 대표는 경영 의사결정 등 경영 전반에는 참여하지 않는 것으로 역할을 명확히 했다”고 설명했다.
앞서 윤 부회장은 콜마비앤에이치의 실적과 주가 하락을 이유로 이사회 개편을 추진해왔다. 윤 대표는 이를 막기 위해 법적 대응에 나섰지만, 대전지법이 임시 주총 소집을 허가하면서 지난달 26일 신규 임시 주총이 열렸다. 주총에서는 윤 부회장과 이 전 부사장의 사내이사 선임안이 통과됐다.
콜마비앤에이치 경영권을 둘러싼 분쟁은 일단락됐지만 이달부터 콜마그룹 창업자인 윤동한 회장이 아들 윤 부회장을 상대로 제기한 주식 반환 소송이 진행되면서 분쟁이 장기화할 가능성이 크다. 업계 한 관계자는 “콜마 일가가 극적인 화해를 이루지 않는 한 경영권 분쟁은 장기화될 수밖에 없다”고 전망했다.
댓글 0