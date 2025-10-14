이한준 LH 사장, “공공주도 공급·AI 건설로 국민 신뢰 회복”

이한준 한국토지주택공사(LH) 사장은 14일 국회 국토교통위원회 국정감사 업무보고에서 “공공이 주도하는 주택공급 전환을 통해 국민 주거안정의 책임을 다하겠다”며 “AI 기반 건설혁신과 품질 개선으로 국민이 신뢰하는 공기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.
이 사장은 “이번 정부의 9·7 대책을 통해 민간 매각 중심의 공급 방식을 중단하고 LH가 직접 사업을 시행하는 구조로 전환한다”면서 “부동산 시장 상황과 무관하게 매년 일정 물량의 주택을 안정적으로 공급하겠다”고 말했다.
LH는 향후 5년간 정부 공급 물량 135만 호 중 55만6000호(41.2%)를 담당하며 3기 신도시의 이주·철거를 조속히 마치고 착공을 앞당길 계획이다. 또 서울 도심 내 유휴부지를 활용한 도심복합사업, 노후 임대주택 재건축, 전세사기 피해자 구제용 주택 매입 등도 병행 추진한다.
이 사장은 “공공주택의 품질을 민간 브랜드 수준으로 끌어올리겠다”며 “임대·분양 간 외관과 마감재 차별을 없애고 수도권은 최소 26㎡, 지방은 31㎡ 이상으로 평형을 확대하겠다”고 말했다.
LH는 올해 말부터 층간소음 1등급 기준을 전 설계에 전면 적용하고 내구성과 유지보수성이 높은 ‘장수명 주택’ 인증제를 2032년까지 전면 확대해 100년 이상 거주 가능한 공공주택을 공급할 계획이다.
또 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷(IoT) 기반 기술을 건설산업 전반에 도입해 생산성과 안전성을 높인다는 방침이다.
이 사장은 “BIM(빌딩정보모델링) 기술 확산과 AI 기반 설계·공정 자동화를 통해 건설 효율성을 높이고 모든 현장에 AI 사고예측 시스템을 도입해 안전한 시공 체계를 구축하겠다”고 말했다.
주택 품질관리, 하자보수, 홀몸 어르신 지원 등 주거복지 서비스 전반에도 빅데이터와 AI를 접목해 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.
이 사장은 “임대주택 급증으로 부채와 손실이 누적되고 택지매각 수익이 줄어 교차보전 구조 유지가 어렵다”며 “공공주택 공급 확대를 위한 정부의 재정지원과 조직·인력 보강이 절실하다”고 강조했다.
현재 LH의 부채는 약 165조 원, 부채비율은 222%에 달하는 것으로 알려졌다.
이 사장은 “LH는 어떤 상황에서도 국민 입장에서 답을 찾겠다”며 “국토균형발전과 주거복지 강화를 위해 국회의 관심과 지원을 부탁드린다”고 덧붙였다.
