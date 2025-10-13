해태아이스X미니덕트, ‘쌍쌍바 손난로 보조배터리’ 와디즈 공개 예정

해태아이스의 국민 아이스크림 ‘쌍쌍바’가 색다른 모습으로 돌아왔다. IT 액세서리 브랜드 미니덕트(miniduct)는 해태아이스와 협업해 ‘쌍쌍바 손난로 보조배터리’를 오는 13일 와디즈를 통해 최초 공개한다고 밝혔다.
이번 제품은 세대를 아우르며 사랑받아온 쌍쌍바 아이스크림을 모티브로 한 것이 특징이다. 나무 막대 손잡이, 반으로 갈라지는 구조, 패키지 디자인까지 실제 아이스크림과의 싱크로율을 높였으며, 초콜릿 향이 나는 시향지를 더해 소비자들에게 재미있는 경험을 제공한다.
‘쌍쌍바 손난로 보조배터리’는 18.5Wh 용량으로 기내 반입이 가능해 휴대성과 안전성을 갖췄다. 기기 2대 동시 충전(내장 케이블 + 유선), 패스스루 충전, LED 배터리 표시등 등 보조배터리로서의 기본 기능도 충실하다.
겨울철에는 손난로 모드로 변신해, 전원 버튼을 누르면 단 5초 만에 발열이 시작된다.일회용 핫팩과 달리 충전식이라 반영구적으로 사용 가능하며, 필요할 때만 ON/OFF 할 수 있어 환경 친화적이다.
미니덕트 관계자는 “쌍쌍바는 해태아이스의 상징적인 제품으로, 이번 협업은 감성과 실용성을 동시에 담아낸 프로젝트”라며 “소비자들이 쌍쌍바와 함께 따뜻한 겨울을 보내길 기대한다”고 말했다.
‘쌍쌍바 손난로 보조배터리’는 오는 13일부터 와디즈 오픈 예정이며, 사전 알림 신청을 통해 누구보다 빠르게 만나볼 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
