국대 경기 응원할 땐 ‘카스’… 축구협회와 공식 파트너십 체결

오비맥주의 카스가 지난달 대한축구협회(KFA)와 공식 파트너십을 맺고 국가대표팀 응원 마케팅에 나선다.
오비맥주에 따르면 카스는 오는 10일 열리는 ‘하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기’ 브라질전부터 본격적으로 마케팅을 전개한다. 카스는 서울월드컵경기장에서 열리는 브라질전(10일)과 파라과이전(14일)에 특별 좌석인 ‘카스존(Cass Zone)’을 운영한다.
카스존은 국가대표팀 경기를 특별석에서 즐길 수 있도록 마련된 응원 좌석으로, 해당 좌석 예매자에게는 카스 스페셜 굿즈와 생맥주가 제공된다. 또한 생맥주 스테이션과 좌석을 돌며 생맥주를 전달하는 ‘맥주보이’가 배치돼 현장 관람의 편의를 높인다. 특별 좌석은 11월 친선경기에서도 이어진다.
같은 기간 서울 및 수도권 내 주요 펍을 응원 거점으로 활용한 ‘카스 뷰잉펍(Cass Viewing Pub)’이 마련된다. 10일 수원 ‘삼광’과 종각 ‘마디그라’, 14일 이태원 ‘샘 라이언스’와 신천 ‘힙팡’ 등 총 4곳의 업장에서 진행될 예정이다. 특히 수원 ‘삼광’과 이태원 ‘샘 라이언스’에서는 축구 전문 인플루언서와 MC가 참여해 실시간 중계와 단체 응원을 더한다.
메가박스 코엑스점에서는 10월부터 12월 초까지 특별관 카스 스타디움관(Cass Stadium)’을 선보인다. 특별관 입구 벽면에는 관중석 이미지를 배치해 실제 경기장과 같은 분위기를 연출하고, 상영관 내부에는 ‘하이파이브존(High-five Zone)’을 설치해 관객이 화면 속 국가대표 선수와 가상으로 하이파이브를 나누는 체험을 할 수 있도록 했다. 벽면에 손바닥을 터치하면 함성 소리가 울려 퍼져 현장에서 응원에 참여하는 듯한 몰입감을 선사한다. 오는 11월 친선경기부터는 대형 스크린으로 국가대표 경기를 함께 즐기는 ‘뷰잉파티(Viewing Party)’가 열릴 예정이다.
댓글 0