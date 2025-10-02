글루타넥스, 배우 이선빈과 함께한 감각적인 화보 공개

더마코스메틱 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 배우 이선빈과 함께한 마리끌레르 10월호 화보를 공개했다.
대만의 이국적인 거리를 배경으로 진행된 이번 화보에서 이선빈은 절제된 표정과 차분한 시선으로 세련된 무드를 완성했다.
화보 속 별도로 소개된 아쿠아부스터는 순도 99% 이상의 글루타치온과 부드러운 푸딩 같은 텍스처가 특징으로, 피부 위에 사르르 녹아들어 미백, 보습, 피부 장벽 개선을 한 번에 케어해주는 수분 크림이다.
글루타넥스는 ‘피부 본연의 빛을 되찾는다’는 브랜드 철학을 바탕으로, 이번 협업을 통해 건강하고 깨끗한 피부가 가진 힘을 전달한다는 방침이다.
브랜드 관계자는 “이선빈의 맑고 투명한 피부와 고유의 매력이 글루타넥스가 지향하는 가치와 잘 맞닿아 있다”며 “앞으로도 브랜드 철학을 함께 표현할 수 있는 다양한 셀럽과의 협업을 선보일 수 있을 것”이라고 전했다.
이번 화보는 마리끌레르 10월호와 공식 채널을 통해 확인할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0