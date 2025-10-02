2030 자급제 고객 잡아라… SKT, 2만원대 ‘에어’ 출시

“요금제 단순화 -셀프개통으로 공략”
SK텔레콤이 자급제 단말기를 이용하는 2030세대를 겨냥해 디지털 통신 브랜드 ‘에어(air)’를 론칭했다.
1일 SK텔레콤에 따르면 이번에 출시한 에어는 단순함과 실용적인 혜택에 중점을 두고 설계됐다. 최근 몇 년간 통신사 약정 계약 없이 공기계 형태의 휴대폰을 따로 구입해 온라인을 통해 알뜰폰 요금제 등을 선택하는, 이른바 ‘자급제 단말기’ 이용 경향이 커지고 있다는 점을 고려한 것이다.
에어는 데이터를 중심으로 요금제를 단순화했다. 또 이용자가 스스로 개통할 수 있도록 회선 가입 과정을 쉽고 빠르게 바꾸는 한편 고객 수요가 높은 상품을 중심으로 부가서비스를 구성했다. 고객센터는 365일 24시간 운영한다.
에어 가입 및 개통은 13일부터 할 수 있다. 요금제는 2만9000원(7GB)부터 최대 5만8000원(데이터 무제한)까지 고객 선호가 높은 5G 핵심 데이터 구간 6가지로 구성됐다. 데이터와 음성통화, 문자 서비스를 제공하고 불필요한 혜택은 없애 월정액 요금을 낮췄다. 모든 요금제는 기본 제공 데이터를 모두 사용한 뒤에도 지정된 속도로 추가 요금 없이 데이터를 계속 이용할 수 있다.
부가서비스로는 △로밍 △통화편의(컬러링, 콜키퍼) △보안상품(문자스팸 필터링, 유심보호서비스) 등이 있다.
