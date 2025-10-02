9월 수출, 역대 최대 659억 달러… 반도체 22%↑, 車 16%↑

3년6개월만에 月 수출액 경신
미국발 관세 영향에도 한국의 9월 수출이 3년 6개월 만에 역대 최대를 나타냈다. 산업통상부가 1일 발표한 수출입 동향에 따르면 지난달 수출은 659억5000만 달러로 1년 전보다 12.7% 늘었다. 2022년 3월(638억 달러) 이후 최대 실적이다.
9월 수출이 역대 최대치를 기록한 건 올해 추석 연휴가 작년보다 늦어지면서 지난달 조업일수(24일)가 전년 대비 4일 늘어난 것이 일부 영향을 미쳤다. 다만 조업일수 증가 요인을 배제한 9월 일평균 수출액(27억5000만 달러)도 역대 9월 중 2위로 양호했다. 박정성 산업부 무역투자실장은 “1∼9월 누적으로도 일평균 수출액은 25억7000만 달러로 전년 대비 2.2% 증가했다”고 설명했다.
품목별로는 반도체 수출이 전년 대비 22.0% 늘어난 166억1000만 달러로 역대 최대치를 경신했다. 반도체는 8월에 이어 두 달 연속 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 자동차 수출도 16.8% 늘어난 64억 달러로 역대 9월 최대 실적을 나타냈다. 관세의 영향 속 대미 수출은 19억1000만 달러로 1년 전보다 2.3% 줄었다.
