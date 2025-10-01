대우건설, ‘2025 스마트건설 포럼’ 개최… AI·DX로 미래 전략 제시

대우건설은 지난 9월 30일 서울 을지로 본사에서 ‘2025 대우건설 스마트건설 포럼’을 개최했다고 1일 밝혔다.
이번 포럼은 ‘기술로 미래를 건설합니다’를 슬로건으로 내걸고 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)을 통한 건설 산업 혁신 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.
행사에는 김보현 대우건설 사장을 비롯해 국토교통부 박명주 기술정책과장, 한국건설기술연구원, KT, 엔비디아, 큐픽스 등 산·학·연·관 주요 관계자 200여 명이 참석했다.
김보현 사장은 축사에서 “AI와 디지털 전환은 산업의 근간을 바꾸는 거대한 동력”이라며 “대우건설은 Smart, Safe, Sustainable을 핵심 가치로 삼아 건설의 새로운 표준을 제시하겠다”고 말했다. 그는 이어 “데이터 거버넌스와 보안을 준수하고 모든 기술의 도입은 안전 최우선 원칙에 따라 이뤄질 것”이라고 강조했다.
포럼에서는 ▲BIM과 AI 융합 ▲데이터 기반 건설 관리 ▲드론·로보틱스 활용 현장 혁신 ▲디지털 트윈 기반 시공 시뮬레이션 등 주요 기술이 발표됐다. 현장에는 대우건설이 자체 개발한 ‘바로답AI’와 ‘Q-Box’ 등 스마트건설 플랫폼과 함께 건설로보틱스·자율주행·빅데이터 분석·AI 클라우드 등 7개 기업 전시 부스도 운영됐다.
대우건설 관계자는 “이번 포럼은 기술 로드맵 공유를 넘어 업계 전반의 협력과 소통을 촉진하는 계기가 됐다”면서 “앞으로도 글로벌 파트너사와 협력해 스마트건설을 선도하겠다”고 말했다.
