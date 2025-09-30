중기중앙회, 임광현 국세청장 중소기업인 소통 간담회 개최

중소기업중앙회는 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘임광현 국세청장 중소기업인 소통 간담회’를 개최했다고 30일 밝혔다.
이날 간담회에는 김기문 중기중앙회장, 권혁홍 중기중앙회 수석부회장을 비롯한 중소기업 대표들과 임광현 국세청장, 국장단 등 약 30명이 참석했다.
간담회에 참석한 중소기업인들은 △중소기업의 주요 행정업무 기간 중 세무조사 자제 △노란우산 가입자의 소득공제확인서 공공 마이데이터 연계 △연구개발 세액공제 기술심의 관련 절차 개선 등 중소기업의 국세행정 부담 완화를 위한 25건의 제도개선 과제를 전달하고 개선 방안을 마련해줄 것을 건의했다.
김기문 중소기업중앙회장은 “중앙회에서 매년 국세행정에 대한 의견조사를 실시하고 있는데 지난 몇 년간 50% 수준이던 만족도가 올해 65%로 크게 향상됐다”며 “앞으로도 중소기업의 국세행정 부담 완화를 위해 노력해 주길 바란다”고 당부하였다.
김 회장은 “지난해 100만명이 넘는 중소기업과 소상공인들이 문을 닫았고 올해는 통상문제까지 겹쳐 중소기업들은 더욱 힘든 시기를 보내고 있다”며 “중소기업 현장에서는 세무조사에 대한 어려움을 지속해서 호소하고 있는 상황”이라고 설명했다.
또한 “이런 때에 국세청이 세무 전담 기관으로부터 성실신고 확인을 받은 경우 세무조사를 면제해 주는 제도를 시범적으로 도입하는 등 과감한 세정 개혁으로 기업 활력을 불어넣어 달라”고 강조했다.
임광현 국세청장은 “우리 경제의 버팀목 역할을 하는 중소기업이 경영활동에만 전념할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”며 “국민주권 정부의 친기업 기조에 발맞춰 기업에 불편함을 끼치던 현장 상주 중심의 세무조사 패러다임을 근본적으로 혁신하겠다”고 밝혔다.
