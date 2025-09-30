동아일보

삼성전자, 도요타에 스마트 사이니지 2.3만대 공급

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

글로벌 사이니지 점유율 40% 수준

삼성전자가 공급한 스마트 사이니지를 활용한 스페인의 도요타 매장. 삼성전자 제공
삼성전자가 공급한 스마트 사이니지를 활용한 스페인의 도요타 매장. 삼성전자 제공
삼성전자는 자동차 기업 도요타에 스마트 사이니지(전자 간판) 2만3000대를 공급했다고 29일 밝혔다. 스마트 사이니지는 광고나 각종 정보를 보여주는 디스플레이로 삼성전자의 글로벌 시장 점유율이 40% 수준에 달한다.

삼성전자는 올해 상반기(1∼6월)에만 글로벌 40개 국가, 1250개의 도요타 전시장에 스마트 사이니지를 공급했다. 도요타는 매장 내 삼성전자의 스마트 사이니지를 통해 자동차 사진이나 광고, 할인 이벤트 등 다양한 정보를 고객들에게 제공한다. 삼성전자는 도요타의 북미, 중남미, 아시아 등 신규 매장에도 스마트 사이니지를 계속 공급할 예정이다.

삼성전자는 최근 들어 사이니지 시장 점유율을 높이며 경쟁업체와 격차를 벌리고 있다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올 2분기(4∼6월) 기준 삼성전자의 사이니지 시장 점유율은 38.8%였다. 올 1분기(1∼3월) 35.2%보다 3.6%포인트 늘어난 역대 최대치다. 2위 업체와의 격차도 1분기 23.0%포인트였던 것이 2분기 28.1%포인트까지 벌어졌다.

#삼성전자#스마트 사이니지#도요타#글로벌 사이니지
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스