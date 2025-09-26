SK하이닉스, 추석 앞두고 협력사 대금 2655억 조기지급

중소·중견 협력사 506곳 대상
SK하이닉스가 추석 명절을 앞두고 협력사 506곳에 약 2655억 원 규모 거래대금을 조기지급한다고 26일 밝혔다. 협력사 자금 부담을 완화하고 소속 구성원들이 풍성한 명절을 맞이할 수 있도록 지원한다는 취지다.
“견고한 파트너십으로 동반성장 생태계 구축”
SK하이닉스 측은 “어려운 글로벌 경쟁 환경을 함께 극복하고 있는 협력사에 감사의 뜻을 전하고 앞으로도 인공지능(AI) 산업 핵심 파트너로서 동반성장 생태계를 구축할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “이번 조기지급이 단순한 자금 지원을 넘어 협력사 조직 안정성과 근무 만족도 향상으로 이어지길 기대한다”고 전했다.
실제로 SK하이닉스의 경우 협력사를 지원하기 위해 지난 2020년부터 거래대금 지급 횟수를 월 3회에서 4회로 늘린 바 있다. 이와 함께 약 3400억 원 규모 저금리 동반성장펀드와 무이자로 협력사간 납품대금을 지원하는 200억 원 규모 펀드 등 총 3600억 원 규모 상생펀드를 운영해 협력사의 안정적인 경영활동을 지원해왔다.
김성한 SK하이닉스 구매담당 부사장은 “SK하이닉스가 AI 메모리 시장 리더십을 계속 이어가기 위해서는 협력사와 강한 유대 관계를 유지하는 것이 핵심”이라며 “앞으로도 협력사와 신뢰·상생을 통해 AI 시대에 요구되는 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
