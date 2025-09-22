현대차, 아이오닉5 N ‘에센셜’ 출시… “고성능 전기차 접근성↑”

현대자동차는 고성능 전기차 ‘아이오닉5 N(IONIQ 5 N)’ 신규 트림으로 ‘에센셜(Essential)’ 모델을 추가하고 본격적인 판매에 들어간다고 22일 밝혔다. 에센셜 트림은 사양을 최적화하고 기존 모델보다 합리적인 가격대로 선보여 고성능 전기차 진입장벽을 낮춘 것이 특징이라고 소개했다.
세부적으로 고출력 모터와 배터리, N 특화 기능 등 기존 아이오닉5 N 주요 사양을 그대로 유지하면서 편의사양을 일부 조정해 판매가격을 200만 원가량 낮췄다고 한다. 에센셜 트림 판매가격은 7490만 원이다.
주요 안전·편의사양으로는 ▲전방 충돌방지 보조(차량, 보행자, 자전거탑승자, 교차로 대향차, 정면 대향차 포함) ▲후측방 충돌방지 보조(출차) ▲후측방 충돌방지 경고(주행) ▲후방 교차 충돌방지 보조 ▲지능형 속도 제한 보조 ▲스마트 크루즈 컨트롤(스탑 앤 고 기능 포함) ▲차로 유지 보조 ▲고속도로 주행 보조 ▲내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(안전구간/곡선로) 등이 적용된다. 옵션으로는 서라운드뷰 모니터와 후측방 모니터, 후방주차 충돌방지 보조, 측방주차 거리 경고 등으로 구성된 ‘파킹 어시스트 라이트(Lite)’ 패키지를 새롭게 추가했다. 컴포트 플러스 패키지는 뒷좌석 리모트 폴딩 기능을 추가해 상품성을 강화했다.
현대차 관계자는 “아이오닉5 N 에센셜은 고성능 전기차 진입 장벽을 낮추기 위해 일명 ‘가성비’를 높인 신규 트림”이라며 “보다 많은 사람들이 고성능 전기차를 경험해볼 수 있도록 우수한 상품 경쟁력을 갖춘 모델을 지속 선보일 것”이라고 말했다.
