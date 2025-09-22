8월 신차 5대중 1대는 전기차 ‘역대 최고’

회복세 뚜렷… 일각선 “캐즘 극복”
지난달 국내에서 새로 등록된 신차 대수 중 전기차가 차지하는 비중이 역대 최고치를 나타낸 것으로 조사됐다. 미국 전기차 ‘테슬라’와 중국산 ‘가성비 전기차’의 판매 호조 속에 국내 업체에서도 잇따라 전기차 신모델을 출시하면서 전기차가 시장점유율을 높이고 있다. 일각에서는 국내에서 ‘전기차 캐즘(일시적 수요둔화)’이 극복되는 것 아니냐는 기대감도 새어 나온다.
올해 총 판매량 20만대 넘어설듯
21일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 8월 국내 등록된 신차는 총 12만6787대였다. 이 중 전기차는 2만3269대로 전체 신차 중 18.4%를 차지했다. 이는 국내 전기차 등록이 본격적으로 시작된 2020년 이후 월간 기준으로 가장 높은 비중이다.
기간을 올해로 넓혀도 전기차 등록 회복세가 뚜렷하다. 1∼8월 누적 전기차 등록 비중은 12.7%로 조사됐다. 올해가 끝나려면 아직 4개월이 남아 있지만 연간 기준으로 10%를 넘은 것은 이번이 처음이다. 전기차 등록 비중은 2022년 9.8%, 2023년 9.3%, 지난해 9.0% 등이었다.
특히 수입차 중 전기차 비중이 높은 것으로 나타났다. 한국수입자동차협회(KAIDA) 자료를 보면 지난달 등록된 수입 전기차는 총 1만855대로 전체 수입 신차 중 39.9%를 차지했다. 수입차 중 전기차 비중은 올해 4월까지 10∼20%를 오가다가 5월 이후 33.8%로 급격히 늘었다.
자동차 업계에서는 이 같은 성장세에 따라 올해 총 전기차 판매가 사상 처음으로 20만 대를 넘어설 가능성이 높은 것으로 내다보고 있다. 업계 관계자는 “하이브리드와 전기차 비중을 합치면 올해 등록되는 신차 중 절반 이상이 친환경 차일 가능성도 있다”고 전망했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
