‘배민라이더스쿨’ 문 열었다… “매년 1만명 양성”

이륜차 야간주행 등 이론-실습교육
이륜차 전문 교육 기관 ‘배민라이더스쿨’이 문을 열었다. 매년 1만 명이 이곳에서 교육을 받을 것으로 전망된다.
배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 경기 하남시 망월동에 배민라이더스쿨을 19일 개관했다고 21일 밝혔다. 연면적 8000㎡, 지상 3층 규모로 1층에 사무실, 대형 이론 강의실, 주차장을, 2, 3층에는 이륜차 실습 교육장을 갖췄다.
실습장에는 신호등과 차선 등이 실제 도로처럼 구현돼 신호 위반 예방 교육을 받을 수 있다. 스프링클러와 배수시설도 설치돼 있어 빗길 등 미끄러운 노면 주행 훈련도 가능하다. 암막 커튼과 조명을 활용해 야간 주행 대비 교육도 받을 수 있다. 가상현실(VR)·증강현실(AR) 기기를 착용하고 사고 상황을 간접 체험하며 방어 운전 필요성을 학습할 수도 있다.
배민은 “라이더스쿨에서 교육 이수자를 매년 1만 명 양성할 계획”이라고 밝혔다.
김다연 기자 damong@donga.com
