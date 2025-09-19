LH, 시흥하중지구 첫 공공분양… 신혼희망타운 390가구 공급

한국토지주택공사(LH)는 시흥하중지구 A-4BL 신혼희망타운 공공분양 입주자 모집공고를 시행한다고 19일 밝혔다.
시흥하중 A-4BL은 총 584가구 규모 공공분양과 행복주택으로 구성된 혼합단지다. 이 중 공공분양 390가구가 이번에 공급된다. 사전청약 당첨자 물량은 178가구, 일반분양은 212가구다.
단지는 최고 25층, 11개 동 규모로 건설되며 주택형은 전용 55㎡ 308가구, 전용 56㎡ 82가구다. 단지 내에는 다함께돌봄센터, 작은 도서관 등 육아 친화 커뮤니티 시설이 조성된다.
분양가는 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 1506만 원, 약 3억8,000만 원 수준이다. 전매제한은 3년이지만 거주의무는 없다. 신혼희망타운 전용 주택담보대출 의무가입 단지로 주택가격의 최대 70%를 최장 30년간 연 1.3% 고정금리로 대출받을 수 있다.
청약은 9월 29일 사전청약 당첨자를 대상으로 시작하며 10월 1~2일에는 일반청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 10월 17일, 계약은 2026년 1월 27일부터 진행된다. 입주는 2028년 7월 예정이다.
교통 여건은 제3경인고속도로 연성IC를 통해 서울 서남부, 인천, 부천, 광명 등 인근 지역 이동이 용이하다. 수도권제1순환도로, 강남순환고속도로 이용 시 20~30분대에 광명역(KTX), 송도, 서울 주요 권역으로 접근이 가능하다. 시흥시청역(서해선)에서는 소사역 17분, 김포공항 30분 소요된다. 2029년 개통 예정인 월곶~판교선, 신안산선도 예정돼 있어 향후 판교·여의도 접근성이 개선될 것으로 보고 있다.
생활 인프라는 지구 인근에 시흥국민체육센터, 광명 프리미엄아울렛, 이케아 광명점 등이 있고 보통천과 관곡지, 물왕호수 등 자연환경도 가까워 주거 여건이 우수하다.
권운혁 LH 경기남부지역본부장은 “시흥하중지구에서 첫 공공분양 공급이 시작된 만큼 사업 일정을 철저히 관리해 공급 차질이 없도록 하겠다”고 말했다.
댓글 0