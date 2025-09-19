꽃게 한 마리 푹 끓여 낸 ‘가을의 맛’… 이색 샤브샤브 육수 인기

[Food&Dining] 이랜드이츠
로운 샤브샤브, 시즌 신메뉴 육수-양념장 출시
샐러드바엔 파스타-케이크 등 10종 더해져
“기본 육수만 있는 줄 알았는데 육수 종류가 6가지나 있어서 놀랐어요. 반반냄비인데도 모두 맛있어 보여서 육수를 선택하는 데 오래 걸렸네요.”
샤부샤부가 소비자의 발길이 이어지는 대표적인 흥행 외식 메뉴로 완전히 자리 잡고 있다. 육류부터 다양한 야채 토핑과 샐러드바 메뉴까지 즐길 수 있다는 장점이 있어 가성비 외식 트렌드와 헬시플레저 트렌드를 함께 충족해 인기가 지속되는 것으로 분석된다.
최근에는 각 브랜드마다 개성을 살려 이색적인 메뉴를 선보이고 있다. 특히 샤부샤부는 대표적인 국물 요리인 만큼 색다른 육수로 소비자 마음을 사로잡는 브랜드가 눈길을 끈다. 다양한 토핑만큼 각 토핑에 잘 어울리는 다양한 육수를 제공하는 샤부샤부 브랜드가 ‘한 끗 차이’로 소비자에게 선택받는 것이다.
육수 속에 꽃게가 통으로… 이색 육수 출시 이어가는 로운
이랜드이츠가 운영하는 ‘로운 샤브샤브’는 다양한 육수를 선보이는 대표적인 샤브샤브&샐러드바 브랜드다.
로운 샤브샤브는 가을을 맞아 지난 11일 ‘가을로 물든 샤브’ 콘셉트의 신메뉴를 전국 매장에 선보였다. 이번 신메뉴는 가을을 대표하는 식재료인 꽃게와 버섯을 주재료로 활용해 깊고 풍성한 맛을 담아낸 것이 특징이다.
시즌 대표 메뉴는 육수의 맛을 끌어 올리는 ‘가을 꽃게 한 마리 육수’와 ‘꽃게 육수 얼큰 양념장’이다. 가을꽃게 한 마리 육수는 꽃게 한 마리가 통으로 들어가 깊고 묵직한 국물 맛이 특징이다. 일부 매장에서는 절단 꽃게 형태로 제공된다. 꽃게육수 얼큰 양념장은 꽃게의 풍미에 칼칼함을 더해 고객이 취향에 맞게 육수에 넣어 먹을 수 있도록 준비한 메뉴다.
토핑이 아닌 육수부터 꽃게가 들어가 있는 이색적인 비주얼이 특징이며 꽃게와 함께 우린 육수로 인해 깊은 풍미를 느낄 수 있다. 샤부샤부 토핑으로도 쑥갓, 무, 표고버섯, 다시마 등 꽃게 육수와 어우러지는 재료가 다수 마련돼 있어 풍성한 맛을 느낄 수 있다.
이번 시즌 샐러드바에도 총 10종의 신메뉴가 추가됐다. △머쉬룸 투움바파스타 △버섯 게살 유산슬 △트러플 머쉬룸 스프 △가을 특선 버섯 버터구이 △바삭 크랩 강정 △매콤 낙지 볶음밥 △퀴노아 단호박 샐러드 △베이컨칩 아이스버그 샐러드 등의 다채로운 메뉴와 함께 △애플 블랙티 △인절미 크럼블 케이크 2종의 디저트도 선보인다.
로운 샤브샤브 관계자는 “가을철 고객들은 여름의 가벼운 식사에서 벗어나 더 깊고 진한 맛을 추구하는 경향이 있다”며 “꽃게와 버섯이라는 가을 대표 식재료를 통해 계절 변화에 따른 고객들의 미식 니즈를 충족시키기 위해 이번 메뉴를 준비했다”라고 말했다.
‘마라 육수’에 이어 ‘토마토 육수’까지… 육수 트렌드 주도하는 로운
로운 샤브샤브는 꽃게 육수 외에도 2023년부터 시즌별로 다양한 육수를 선보이고 있다. 특히 MZ세대 선호 입맛을 발빠르게 캐치해 육수 트렌드를 주도하고 있다는 평가를 받는다.
2023년에는 ‘마라 육수’를 선보여 현재까지 유지하고 있다. 마라 육수는 출시 후 고객들의 뜨거운 반응을 얻어 로운을 대표하는 육수로 자리 잡았다. 기본 얼큰 육수를 즐기다가 마라 육수를 섞어 두 가지 맛을 즐기는 방법도 유행하고 있다.
2024년 하반기에는 이색적인 ‘토마토 육수’를 출시했다. 토마토 육수는 꾸준히 긍정적인 반응을 얻어 시즌 메뉴에서 상시 메뉴로 전환해 현재까지도 제공하고 있다. 또한 기존 3∼4종에서 6종으로 육수 종류를 다양화해 선택의 폭을 넓혔다. 로운은 육수를 포함한 전반적인 메뉴 강화 전략으로 2021년부터 매출이 우상향하고 있다. 지난해 연 매출은 2023년 대비 25% 성장하는 성과를 거뒀다.
로운이 지난 7월 31일 오픈한 최초의 프리미엄 매장 ‘로운샤브 프리미엄 스타필드 마켓 동탄점’에도 6종의 육수 코너가 배치됐다. 오픈 당일 현장에는 20팀이 넘는 웨이팅 행렬이 이어졌다. 로운샤브 프리미엄 스타필드 마켓 동탄점은 오픈 직후 일주일간 누적 방문객이 3000명을 돌파하며 동 기간 전체 로운 샤브샤브 매장 중 1등 매장으로 올라섰다.
이 밖에도 로운은 2024년과 올해 봄 시즌에 연속으로 ‘봄 미나리 육수’를 선보였다. 향긋한 미나리와 깊은 샤부샤부 육수의 조화로 지난해에 큰 호응을 얻어 올봄에도 미나리를 활용한 메뉴들을 선보였다. 계절별 식재료를 활용한 독창적 육수들은 고객들에게 로운을 떠올리게 하는 아이덴티티가 돼 매년 새로 출시할 육수에 대한 기대감을 높이고 있다.
