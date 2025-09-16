동아일보

‘3420’ 출발선 달라진 코스피…5거래일 연속 사상최고가

11거래일 연속 상승…코스닥은 하락

16일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 오전 9시5분 기준 코스피는 전일 종가와 비교해 18.99포인트(p)(0.56%) 상승한 3426.30를 기록하고 있다. 11거래일 연속 상승세다. 코스닥은 전일 대비 0.58p(0.07%) 상승한 853.27를 가리키고 있다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일보다 3.30원 내린 1385.70원에 거래되고 있다. ⓒ News1
코스피가 장 초반 3420선까지 올라 5거래일 연속 사상 최고가를 기록했다.

16일 오전 9시 10분 코스피는 전일 대비 15.84p(0.46%) 상승한 3423.15를 가리키고 있다.

11거래일 연속 상승세이다. 장 초반 3428.11까지 올라 5거래일 연속 최고가를 경신했다.

외국인은 959억 원 순매수하며 상승을 견인하고 있다. 반면 기관과 개인은 각각 353억 원, 579억 원 순매도 중이다.

간밤 미국 증시는 9월 금리인하 기대감에 더해 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 통화 예정 소식이 전해지면서 S&P500과 나스닥지수가 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

국내 증시도 SK하이닉스(000660)(2.27%)와 삼성전자(005930)(0.85%)를 중심으로 오르고 있다.

이외에 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 한화에어로스페이스(012450) 1.42%, LG에너지솔루션(373220) 0.84%, HD현대중공업(329180) 0.5%, 현대차(005380) 0.47%, KB금융(05560) 0.42%, 삼성전자우(005935) 0.32% 등은 상승했다. 기아(000270) -0.79%, 삼성바이오로직스(207940) -0.58% 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 1.26p(-0.15%) 하락한 851.43을 가리키고 있다.

개인은 685억 원 순매수 중인 반면 기관과 외국인은 각각 39억 원, 626억 원 팔고 있다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 에코프로(086520) 1.41%, 에코프로비엠(247540) 0.74%, HLB(028300) 0.65% 등은 상승했다. 펩트론(087010) -2.13%, 에이비엘바이오(298380) -1.82%, 리가켐바이오(41080) -1.5%, 레인보우로보틱스(277810) -1.34%, 파마리서치(214450) -0.8%, 알테오젠(96170) -0.71%, 삼천당제약(000250) -0.48% 등은 하락했다.

