‘3420’ 출발선 달라진 코스피…5거래일 연속 사상최고가

16일 오전 9시 10분 코스피는 전일 대비 15.84p(0.46%) 상승한 3423.15를 가리키고 있다.
11거래일 연속 상승세이다. 장 초반 3428.11까지 올라 5거래일 연속 최고가를 경신했다.
외국인은 959억 원 순매수하며 상승을 견인하고 있다. 반면 기관과 개인은 각각 353억 원, 579억 원 순매도 중이다.
간밤 미국 증시는 9월 금리인하 기대감에 더해 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 통화 예정 소식이 전해지면서 S&P500과 나스닥지수가 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.
국내 증시도 SK하이닉스(000660)(2.27%)와 삼성전자(005930)(0.85%)를 중심으로 오르고 있다.
이외에 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 한화에어로스페이스(012450) 1.42%, LG에너지솔루션(373220) 0.84%, HD현대중공업(329180) 0.5%, 현대차(005380) 0.47%, KB금융(05560) 0.42%, 삼성전자우(005935) 0.32% 등은 상승했다. 기아(000270) -0.79%, 삼성바이오로직스(207940) -0.58% 등은 하락했다.
코스닥은 전일 대비 1.26p(-0.15%) 하락한 851.43을 가리키고 있다.
개인은 685억 원 순매수 중인 반면 기관과 외국인은 각각 39억 원, 626억 원 팔고 있다.
코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 에코프로(086520) 1.41%, 에코프로비엠(247540) 0.74%, HLB(028300) 0.65% 등은 상승했다. 펩트론(087010) -2.13%, 에이비엘바이오(298380) -1.82%, 리가켐바이오(41080) -1.5%, 레인보우로보틱스(277810) -1.34%, 파마리서치(214450) -0.8%, 알테오젠(96170) -0.71%, 삼천당제약(000250) -0.48% 등은 하락했다.
