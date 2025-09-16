“검증 사실-데이터만 답하는 과학자 AI 중요”, 삼성전자 ‘AI 포럼’… 전세계 석학 한자리에

AI 연구 공유-기술 교류의 장
삼성전자가 예년보다 두 달 빠르게 인공지능(AI) 포럼을 개최하면서 AI 혁신 방안 모색에 나섰다. 세계적인 AI 석학들의 강연과 함께 삼성전자의 최신 연구 활동 등이 소개됐다.
“생성형 AI 산업 필수도구 돼
에이전틱 AI 시대 준비해야”
15일 삼성전자는 이날부터 16일까지 ‘삼성 AI 포럼 2025’를 진행한다고 밝혔다. 올해로 9회를 맞는 삼성 AI 포럼은 매년 AI 전문가들이 한자리에 모여 AI 관련 최신 연구 성과를 공유하고, 향후 연구 방향을 모색하는 기술 교류의 장이다.
전영현 삼성전자 반도체(DS)부문장(부회장)은 이날 개회사에서 “삼성전자는 다양한 업무 영역에 AI 기술을 적용해서 언제 어디서나 쉽고 빠르게 AI를 활용할 수 있는 기반 기술을 개발하고 있다”며 “올해 삼성 AI 포럼은 산업계와 학계를 대표하는 전문가들을 모시고 AI가 사회와 산업을 어떻게 변화시키는지 논의하고 함께 지혜를 나누는 의미 있는 시간이 될 것”이라고 밝혔다.
이날 1일 차 행사는 AI를 활용한 산업 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다. 기조 강연에 나선 딥러닝 분야의 세계적 석학인 요슈아 벤지오 몬트리올대 교수는 기존 AI 모델에서 발생할 수 있는 위험을 방지한 ‘과학자 AI’ 개념을 집중적으로 소개했다. 그는 “과학자 AI 모델은 인간을 모방하거나 기쁘게 하려는 의도 없이 검증된 사실과 데이터를 근거로 정직한 답변을 제공한다”며 “안전성과 과학적 발견의 가속화 측면에서 과학자 AI 기술이 중요하다”고 말했다.
반도체 설계 자동화 회사인 지멘스 EDA의 아밋 굽타 부사장은 “반도체 설계에서 AI의 잠재력을 완전하게 활용하기 위해서는 전체 작업 과정에서 작동하는 ‘엔드투엔드’(전 과정을 아우르는) 시스템이 필요하다”고 했다. 삼성전자 DS부문 AI센터장인 송용호 부사장은 “AI는 칩 설계나 소프트웨어 개발에 필수적인 도구가 됐으며, 제조 분야에서도 제조 복잡성의 기술적 한계를 극복하는 데 크게 기여할 것”이라고 했다.
16일 진행되는 2일 차 행사는 ‘생성형 AI를 넘어, 에이전틱 AI로’를 주제로 진행되며, 온라인을 통해서도 볼 수 있다.
전경훈 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치 연구소장(사장)은 “생성형 AI는 이미 일상과 산업 전반에서 필수 도구로 자리 잡았다”며 “삼성전자는 본격화되는 에이전틱 AI 시대에 맞춰 사용자에게 실질적으로 도움이 되는 AI 기술을 준비할 것”이라고 했다. 2일 차 기조 강연은 언어 모델과 AI 에이전트 연구의 권위자인 조지프 곤잘레스 버클리 캘리포니아대(UC 버클리) 교수가 맡는다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
