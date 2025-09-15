1억짜리 위스키-명인이 만든 된장… 올 추석 선물세트 ‘프리미엄’ 경쟁

롯데百, 1.3억원 위스키 단독 판매
올해 유통업계 추석 선물세트 화두는 ‘프리미엄’과 ‘상생’이다. 백화점들은 초고가 선물세트를 앞세워 경쟁에 나섰고, 식품업계는 중소기업과 함께 성장하는 상생형 브랜드로 차별화를 꾀하고 있다.
신세계-현대, 고급 한우세트 등 공략
CJ, ‘제일명인’ 장류 선물세트 선봬
롯데백화점은 15일부터 10월 4일까지 추석선물세트 본 판매를 시작한다고 14일 밝혔다. 올해는 프리미엄 라인 ‘엘프르미에’를 강화했다. 암소 한우 라인을 확대하고 물량을 전년 대비 10% 늘렸다. 청과 부문은 선별 기준 당도를 기존보다 1∼2브릭스(brix) 높이고, 과형과 색택까지 고려해 가장 큰 대과만 엄선했다. 브랜드 역사상 최고 숙성 연수를 기록한 ‘더 글렌리벳 55년 이터널 컬렉션’(1억3100만 원) 싱글 몰트 위스키를 단 1병 한정으로 단독 판매한다.
신세계백화점은 16일부터 전국 13개 점포에서 추석 선물 특판 매장을 열어 선물세트 판매에 나선다. 이번 추석에는 ‘신세계 암소 한우’ 선물세트 물량을 20% 이상 늘렸다.
현대백화점은 16일부터 10월 5일까지 전국 점포 식품관과 온라인몰에서 1500여 종의 선물세트를 판매한다. 한우는 가치 소비 트렌드에 맞춰 친환경 축산의 최상위 단계인 유기축산 실천 농가 제품을 판매한다. 청과 선물세트는 사과, 배에 다양한 신품종을 혼합한 상품을 내놨다.
CJ제일제당은 상생의 가치를 결합한 선물세트 브랜드 ‘제일명인’ 라인업을 강화했다. 올해는 프리미엄 장류 브랜드 ‘무량수’와 협업해 고추장·간장·된장이 담긴 ‘무량수 전통장 세트’를 선보인다. 제일명인은 대한민국 식품 명인·명장의 제품을 선물세트로 만든 것으로, 생산은 중소기업이 맡고, 기획·디자인·유통은 CJ제일제당이 담당한다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
