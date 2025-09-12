올리브영, 부산에 ‘산리오 X 큐티 런’ 팝업스토어 오픈… 비수도권 최초

CJ올리브영(이하 올리브영)은 12일 “롯데백화점 부산본점과 트렌드팟 바이 올리브영 홍대에서 ‘산리오 X 올리브영 큐티’ 팝업스토어를 운영한다”고 밝혔다.
이번 팝업은 오는 20일 열리는 ‘산리오 X 올리브영 큐티 런 2025 서울’과 연계된 행사로 지난 7월 전사 차원에서 선보인 산리오 캐릭터 컬래버레이션 캠페인의 연장선이다.
올리브영은 “브랜드와 상품을 더 깊이 체험할 수 있는 공간을 다양한 지역에 조성해 더 많은 고객이 차별화된 뷰티 경험을 할 수 있도록 행사를 기획했다”면서 “이번 팝업스토어를 시작으로 고객과의 접점을 확대하기 위한 노력을 지속할 것”이라고 설명했다.
올리브영에 따르면 팝업스토어를 ‘마라톤’을 콘셉트로 꾸몄다고 한다. 방문객은 배번표를 받고 △워밍업 존 △리프레싱 존 △부스팅 존 △러너스 하이 존 등 네 가지 체험존을 완주하면 각 브랜드 대표 상품 샘플과 산리오 캐릭터 스티커가 담긴 키트를 받을 수 있다. 체험존에서는 닥터지, 메디힐, 어뮤즈, 웨이크메이크가 준비한 미션을 통해 가을철 야외 활동에 적합한 뷰티 제품을 직접 체험할 수 있다.
부산에서는 지역 연계 프로모션이 추가된다. 체험을 모두 완료한 고객에게는 부산 주요 올리브영 매장에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 제공하고 매장에서 상품 구매 후 쿠폰을 지참하면 ‘딜라이트 프로젝트’의 지역 특화 간식 ‘씨앗 호떡 달고나’ 또는 ‘바나나 빨미까레’를 받을 수 있다.
판매 공간에서는 체험존 참여 브랜드 상품과 ‘큐티 런’ 컬래버 굿즈를 마련했다. 지난 9월 출시된 ‘필리밀리 큐티 런 에디션’(미니 사코슈백, 스포츠타월 키링, 페이스바디 타투 스티커)과 팝업스토어 전용 ‘롱다리 헬로키티 인형’, 올리브영 한정판 ‘큐티 런 인형 키링(7종)’ 등이 대표적이다. 구매 금액에 따라 스티커팩, 밴드에이드, 스팟 커버 패치, 포켓 장바구니 키링 등 한정판 굿즈도 증정한다.
큐티 런 팝업스토어 부산은 21일까지 운영하고 매일 오전 10시 30분 개장해 월~목 오후 8시, 금~일 오후 8시 30분까지 영업한다. 서울 홍대 매장은 28일까지며 매일 정오부터 오후 9시까지 열린다.
