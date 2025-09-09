美 본토 코스트코 뚫었다… 삼립, 치즈케익 입점 확정

미국 서부 100여 개 코스트코 매장 9월 말부터 판매
현지 시식 행사 마련, 캐나다 대형매장 프레쉬코 입점도 준비
삼립은 9일 제조하는 치즈케익이 한국 베이커리 최초로 미국 대형 유통 할인점 코스트코에 입점했다고 밝혔다. 삼립은 기존의 약과 제품에 이어 베이커리 부문까지 코스트코 유통망을 진출하면서 글로벌 공략에 힘이 실리고 있다.
이번에 수출된 치즈케익은 9월 말부터 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 샌디에이고 등 미국 서부 지역 100여 개 코스트코 매장에서 판매된다. 일부 매장에서는 시식 행사도 함께 열려 현지 소비자들이 제품의 맛과 품질을 직접 경험할 수 있게 할 예정이다. 향후 캐나다의 대형 슈퍼마켓 체인 프레쉬코(FreshCo) 입점도 준비 중에 있어 북미 시장에서 판매망을 한층 확대할 계획이다.
삼립 치즈케익은 서양식으로 굽는 방식과 동양식으로 찌는 방식을 접목한 독자적인 제조 공법을 통해 부드럽고 쫀득한 식감을 구현했다. 제품 구성은 오리지널, 초코, 바나나, 딸기, 모카, 고구마, 멜론 등 총 6종으로, 풍부한 향과 균형 잡힌 맛으로 미국 시장에서 단맛 중심의 디저트와 차별화된 경쟁력을 선보일 예정이다.
현재 삼립 치즈케익은 베트남과 중동을 포함한 15개국에 수출 중이다. 2025년 상반기 기준 해외 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 신장하는 등 꾸준한 성장세를 보인다. 베트남에서는 윈마트와 써클케이 등 주요 유통채널을 통해 인기를 끌고 있으며, 중동 지역에서는 카르푸, 루루 하이퍼마켓, 모노프리 등에서 지속적으로 판매되고 있다.
삼립 관계자는 “약과, 호떡 제품에 이어 치즈케익까지 한국 디저트의 독창적인 매력을 전 세계에 알리고자 한다. 글로벌 시장에서의 입지 확대에 더욱 힘쓸 것”이라고 밝혔다.
삼립은 지난해 약과를 미국 코스트코 200여 개 매장에 입점시키며 본격적으로 글로벌 시장 진출에 나섰다. 이후 기존 미국 내 아시안 마켓뿐 아니라 주류 유통 채널까지 진출하며 영역을 넓혔으며, 세계 최대 식품 박람회 ‘아누가(ANUGA)’에서 주목받으며 글로벌 인지도를 빠르게 높여가고 있다.
댓글 0