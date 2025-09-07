삼성전자 노태문 “‘AI 가장 잘 활용하는 회사’로 전환하겠다”

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 직무대행(사장)의 유럽 최대 가전 박람회 ‘IFA 2025’ 첫 방문 일성은 ‘인공지능(AI)’ 혁신이었다. 제품뿐만 아니라 전 업무 영역에서도 AI 활용도를 높여 생산성을 끌어올리겠다고 밝혔다.
노 사장은 4일(현지시간) 독일 베를린에서 기자간담회를 갖고 “AI가 유례없이 빠르게 전(全) 산업을 혁신해 가는 변화 속에 새로운 성장의 기회를 맞이했다”며 “AI를 활용해 비즈니스의 근본부터 혁신해 삼성전자를 ‘AI를 가장 잘 활용하는 회사’, ‘AI로 일하고 성장하는 회사’로 전환시키겠다”고 밝혔다. 이어 “특히 전 업무 영역 90%에 AI를 적용해 AI가 현장에서 판단하고 결정할 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다. 생성형 AI 등을 기획·생산·서비스 등 모든 업무 프로세스에 적용해서 내부 생산성을 높이겠다는 방침이다.
AI 관련 고객 만족을 높이기 위해 독자 AI 모델을 발전시키는 한편, 구글 등 전략적 파트너 회사들의 AI 기술도 적극적으로 도입하고 협력하는 하이브리드형 AI 전략을 가져가겠다고 밝혔다. 노 사장은 “갤럭시 AI에 대해 (독자적 AI 모델 발전 외에도) 구글 등 여러 전략 파트너와 협력을 논의하는 것처럼 스마트 TV에 적용하는 비전 AI도 파트너사와 협력을 통해 최적의 솔루션을 제공할 것”이라고 했다.
노 사장은 또 “올해 안에 4억대 이상의 갤럭시 디바이스에 AI를 탑재해 삼성이 AI의 대중화에 앞장서겠다”며 “TV와 생활가전에서도 전통적 기능을 초월해 ‘맞춤형 AI’를 소비자가 경험할 수 있도록 하겠다”고 선언했다.
최근 가전이나 TV 분야에서 중국 등에 밀려 부진을 겪고 있는 것에 대해서는 “항상 아쉽게 생각한다”고 유감의 뜻을 밝혔다. 그러면서 “단기적 실적문제가 아니다. DX 부문 전체 제품 기능에 빠르게 AI를 적용해서 고도화하면서 미래 성장을 준비하고 있다”며 “지금부터 탄탄히 다져 가는 단계로, 올해 4분기(10~12월) 실적이 더 나아질 것을 위해 계속 노력하고 있다”고 했다. 이어 “삼성전자는 지난 반세기가 넘는 역사속에서 TV, 가전, 모바일까지 지금보다 더 척박한 환경을 딛고 글로벌 리딩 컴퍼니로 거듭난 저력을 가지고 있다”고 강조했다.
