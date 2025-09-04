한국공인중개사협회, 두레시닝과 MOU 체결…“부동산 업무 고도화 협력”

한국공인중개사협회(회장 김종호)는 4일 두레시닝㈜(대표 윤순기)와 부동산 업무의 공동 발전과 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 업무협약으로 협회에 등록된 공인중개사들은 오는 10월부터 두레시닝의 부설연구소인 한국데이터경제연구소(KDEI)에서 제공하는 상업용 부동산 가치평가 서비스를 활용할 수 있게 됐다. 양 기관은 점차적으로 서비스 범위를 주거용 부동산까지 확대할 계획이다.
두레시닝 윤순기 대표는 “이번 협약을 통해 우리 회사가 보유한 부동산 가치평가 시스템의 위상을 정립하게 됐다”며 “협회의 전국적인 네트워크와 두레시닝의 기술력을 결합해 부동산중개 실무의 혁신에 기여하겠다”고 말했다.
김종호 한국공인중개사협회장은 “공인중개사들이 보다 효율적이고 편리하게 업무를 수행할 수 있도록 새로운 서비스를 도입하게 됐다”며 “앞으로 회원들이 단순한 중개를 넘어 부동산 토털 서비스를 제공하는 전문가로 성장하는 데 기여할 것”이라고 말했다.
양 기관은 △부동산 가치평가 시스템을 활용한 중개서비스 고도화 △협회 회원 대상 서비스 품질 향상 △부동산 서비스 개발 및 운영 협력 △유관 사업정보 교류 및 프롭테크 산업 협력 등 다각적인 협력 방안을 추진한다.
