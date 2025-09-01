더시에나그룹, 중부CC 최종 인수 기념 비전선포식 개최 …‘더 시에나 서울CC’ 출범

더 시에나 그룹은 지난 30일 ‘더 시에나 서울CC’에서 중부컨트리클럽(이하 중부CC) 최종 인수 완료를 기념한 ‘더 시에나 그룹 비전 선포식’을 개최했다.
이번 행사는 더 시에나 그룹 신동휴 회장과 주요 경영진, 중부CC 임직원 등이 참석한 가운데 진행됐으며, △더 시에나 그룹의 중장기 비전과 핵심 전략 △더 시에나 서울CC(구 중부CC)의 향후 운영 계획 △ ‘더 시에나 서울CC’의 리브랜딩 방향 등이 공개됐다.
더 시에나 그룹은 중부CC를 ‘더 시에나 서울CC’라는 새로운 이름 아래 수도권 최고의 프리미엄 골프장으로 리브랜딩 해, 골프 산업 내 입지를 더욱 공고히 하겠다는 방침이다.
중부CC는 수도권과 인접한 입지와 뛰어난 명품 코스, 기존 회원들의 높은 만족도를 기반으로 시설 재정비와 서비스 고도화 작업에 들어간다. 더 시에나 서울컨트리클럽은 기존 중부CC의 강점이었던 코스 설계와 수도권 접근성을 그대로 유지하는 한편, 클럽하우스 내부와 라커룸, 레스토랑, 조경, 편의시설 등 전반적인 리노베이션을 순차적으로 진행할 계획이다.
신동휴 더 시에나 그룹 회장은 “중부CC 인수는 단순한 골프장 확보가 아니라, 더 시에나 그룹이 지향하는 프리미엄 골프 문화의 완성을 의미한다. 앞으로 중부CC는 ‘더 시에나 서울CC’라는 새로운 이름 아래, 고객 중심의 고품격 골프 경험을 제공하는 상징적인 공간으로 거듭날 것” 이라고 밝혔다.
최종 인수 완료된 중부CC는 지난달 30일부터 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽’ 이라는 새 이름으로 영업을 시작했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0