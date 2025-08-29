생산·소비·투자 ‘트리플 증가’…소비 2년5개월만에 최대폭↑

건설수주(경상)는 기계설치 등 토목(-14.6%)에서 수주가 줄었다. 반면 주택 등 건축(45.7%)에서 수주가 늘어 전년 동월 대비 22.4% 증가했다.
기재부 관계자는 “건설 수주가 2023년 4분기부터 반등했기 때문에 1~2년의 시차를 두고 반영이 될 것”이라며 “2년이 가까워지고 있기 때문에 향후 마이너스 폭이 줄어들 여지가 있다”고 밝혔다.
현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 99.0으로 전월보다 0.1포인트(p) 하락했다. 향후 경기 흐름을 예고하는 선행종합지수 순환변동치는 101.5로 0.5p 상승했다.
기재부 관계자는 “건설 부문 어려움은 계속되고 있지만 소비를 중심으로 개선되는 모습을 보이고 있으며, 소비심리 개선세도 이어지고 있어 내수 부문은 긍정적인 요인이 더 많은 것으로 보인다”며 “수출은 관세 협상 타결로 불확실성이 완화된 부분은 플러스(+) 요인이지만, 지금까지 관세 유예로 인한 선수요 효과가 어떻게 조정될지 지켜봐야 해서 불확실성이 남아있다”고 평가했다.
정부는 “어렵게 되살린 내수 회복 모멘텀이 확산될 수 있도록 추경 사업을 신속히 집행하고, 지방중심 소비·건설 활성화 및 추석연휴·APEC 정상회의 계기 내수 활성화를 적극 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
