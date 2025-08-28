주니어 직원에 ‘유럽 물류 시장 전략’ 강연

한국해양진흥공사
한국해양진흥공사(사장 안병길, 이하 해진공)는 지난 19일 해진공 본사에서 주니어 직원의 역량 강화를 목적으로 글로벌 부동산 컨설팅 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 유럽본부의 김종한 전무를 초청해 ‘유럽 물류 시장 동향 및 전략’을 주제로 특별 강연을 진행했다.
이번 강연은 쿠시먼앤드웨이크필드의 최신 리서치 자료를 바탕으로 △글로벌 투자 자금의 흐름 △팬데믹 이후 유럽 물류 시장의 재편 및 투자 트렌드 △유럽 내 주요 물류 거래 사례 분석 △한국 기업의 유럽 진출 전략 및 기회 요인을 중심으로 진행됐다.
최근 유럽 물류 시장은 전쟁과 팬데믹 등으로 인해 금융 시장이 축소되는 경향을 보였으나 투자자 수요 회복에 힘입어 다시 시장에 진입하는 트렌드를 보이고 있다는 설명도 덧붙였다.
발표자인 김 전무는 “해진공은 대한민국 해운 산업의 핵심 기관으로 젊은 인재들의 글로벌 역량 강화에 기여할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 강연을 통해 유럽 물류 시장에 대한 입체적이고 실질적인 이해를 돕고자 했다”고 밝혔다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0