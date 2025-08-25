소프트웨어중심대학협의회, 오픈소스SW 저작권 교육 활성화 업무협약 체결

소프트웨어중심대학협의회(이하 소중협)가 한국저작권위원회(이하 위원회)와 오픈소스SW 저작권 교육 활성화 및 전문인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.
25일 서울 용산구 한국저작권위원회 서울사무소에서 진행된 협약식은 신용태 소프트웨어중심대학협의회 회장, 강석원 한국저작권위원회 위원장, 송오영 세종대 이사, 심호성 한국오픈소스소프트웨어협의회(KOSSA) 부회장 등 양 기관 관계자 10명이 참석한 가운데 진행됐다.
이번 협약은 소중협과 위원회가 체계적인 상호 협력 및 교육 관계를 구축함으로써 올바른 오픈소스SW 활용 교육을 통한 미래 SW·AI 인재 양성과 건전한 오픈소스SW 이용 문화 확산에 기여하고자 추진됐다.
주요 협약 내용으로는 △오픈소스SW 라이선스 교육 및 정보교류에 대한 각종 활동 △올바른 오픈소스 활용을 위한 교육과정 공동 운영 △소프트웨어중심대학 대상 오픈소스SW 저작권 교육 및 세미나 공동 개최 △오픈소스SW 라이선스 전문 인재 양성을 위한 공동 협력 △양 기관의 자원과 네트워크를 활용한 오픈소스 생태계 발전 활동 △기타 협약 목적에 부합해 양 기관의 발전을 위해 필요한 사항 등이다.
강석원 한국저작권위원회 위원장은 “AI 시대를 맞아 오픈소스SW 라이선스의 올바른 이해와 사용은 기술 경쟁력의 핵심 요소”라며 “IT산업을 책임질 미래의 글로벌 인재 육성에 기여할 수 있어 이번 협약이 큰 의미가 있으며, 건전한 저작권 이용 활성화를 위한 노력에 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.
신용태 SW중심대학협의회 회장은 “오픈소스SW에 대한 올바른 인식과 활용 역량은 미래 SW·AI 인재의 필수 소양이 될 것”이라며 “이번 협약을 계기로 SW중심대학의 교육 역량이 저작권 영역까지 확대되기를 기대한다”라고 했다.
댓글 0