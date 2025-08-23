“한강에 버스 뜬다”… 라면-치킨-카페 자리 선점 경쟁

[토요기획] 떠오르는 상권 “한강을 잡아라”
K콘텐츠 속 단골 배경으로 등장… 외국인 주요 관광지로 떠올라
수영장-눈썰매 즐길거리 풍부… 내달 ‘한강버스’ 운항 앞두고
민간 선착장에도 입점 문의↑… 프랜차이즈 위주 입점은 한계
‘핫플’ 상권으로 떠오른 ‘한강’을 두고 기업들의 선점 경쟁이 치열해지고 있다. 다음 달 정식 운항을 앞둔 한강버스와 K콘텐츠 단골 배경 효과에 힘입어 한강 선착장에는 K푸드 매장과 체험 공간이 속속 들어서고 있다.》
“‘꽃보다 남자’라는 드라마에서 주인공들이 라면 먹는 걸 본 적이 있거든요. 그때 라면을 한 번 시도해보고 싶었는데 이번에 드디어 먹어봤어요.”
20일 서울 영등포구 여의도한강공원에서 만난 에스메랄다 세바요스 씨(28)가 이렇게 말했다. 이달 9일 친구와 함께 한국을 방문한 그녀는 이날 한강버스 선착장에 새롭게 입점한 ‘농심 라면가게’에서 즉석 라면을 끓여 한강공원에서 피크닉을 즐겼다. 세바요스 씨는 “미국과 달리 한국은 의상, 음식 등 문화적인 부분에서 전통을 지키고 있는 부분들이 있는 듯해서 매력적으로 느껴진다”며 “이번이 세 번째 방문인데 이렇게 직접 라면을 끓여 먹어볼 수 있어 신기하고 재밌다”고 했다.
서울시가 운영하는 한강버스가 9월부터 본격 운항을 시작하는 가운데 식음료 업체들을 중심으로 한강 선착장을 이용하는 고객들을 잡기 위한 경쟁이 치열해지고 있다.
● 한강뷰 바라보며 K라면 즐긴다
22일 서울시에 따르면 한강버스 선착장은 마곡, 망원, 여의도, 옥수, 압구정, 뚝섬, 잠실 등 총 7곳이다. 7곳 선착장 모두 1층에는 한강버스가 직영하는 편의점 CU가 입점해 있다. 마곡과 옥수를 제외한 나머지 5곳의 선착장 2층과 3층에는 BBQ와 스타벅스, 뉴케이스, 바이닐, 테라로사 등 카페가 들어선다.
이 중 가장 주목받고 있는 것은 K라면 업체들의 ‘라면 가게’다. 농심은 이달부터 여의도와 잠실 선착장에 ‘너구리의 라면가게’를 운영하고 있다. 오뚜기는 압구정과 뚝섬 선착장에 ‘해피냠냠 라면 가게’를 차렸다. 두 업체 모두 한강버스 이용객뿐만 아니라 외국인 관광객까지 겨냥한 체험형 매장으로 조성한 것이 특징이다. 1층 편의점에서 라면을 구매한 뒤 2층에서 즉석 조리 기계로 라면을 직접 끓여 한강변에서 즐길 수 있도록 했다.
이날 기자가 방문한 여의도 한강버스 선착장 내 너구리의 라면가게 내부는 신라면 등 대표 제품을 이용한 테이블을 비롯해 너구리 캐릭터 등 포토존도 마련돼 있었다. 농심 관계자는 “한강이 외국인 관광객 필수 코스로 자리 잡은 만큼 글로벌 마케팅 효과를 기대하고 있다”며 “한강버스가 본격 운항하면 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 보고 있다”고 했다.
한강 선착장 내 입점한 BBQ에서 ‘치맥’(치킨과 맥주)을 즐기는 시민도 찾아볼 수 있었다. 이날 2층에 마련된 15개 테이블 중 5개를 제외하고 나머지 테이블은 가족, 연인, 친구들과 함께 한강을 방문한 이들로 꽉 차 있었다. 회사 동료와 치맥을 즐기고 있던 김도훈 씨(41)는 “이전까지는 한강에서 먹고 즐길 수 있는 공간이 야외밖에 없어서 비가 오거나 하면 제약이 많았는데 실내에서 쾌적하게 즐길 수 있는 공간이 조성된 것 같아서 좋다”며 “앞으로 한강을 더 편하게 즐길 수 있을 것 같다”고 했다.
● 민간 운영 한강 선착장 입점 문의도 이어져
한강버스 운영 파트너사로서 직원 교육과 한강 운항 노하우 전수 역할을 담당하는 이크루즈도 애슐리퀸즈 여의도한강공원점을 지금보다 규모가 큰 플래그십 스토어로 전환할지 여부를 9월 중 검토할 방침이다. 이크루즈 관계자는 “애슐리퀸즈 한강공원점의 경우 비성수기에도 꾸준한 매출을 내고 있는 만큼 한강버스 운항 시기에 맞춰 매장 규모를 키울 가치가 있는지 검토할 것”이라고 했다.
외국인 관광객을 대상으로 한 ‘K푸드 특화’ 편의점은 외국인들이 즐겨 찾는 K라면과 바나나우유, 과자와 뷰티 상품 등을 모아 판매하는 것이 특징이다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 4개 언어로 된 안내문을 곳곳에 배치해 편의성을 높였다.
한강버스 운항 시기가 다음 달로 다가오면서 한강 선착장 입점 문의도 이어지고 있다. 현재 한강공원에는 서울시가 운영 중인 한강버스 선착장 7곳 외에 이크루즈 등 민간이 운영 중인 선착장 20곳이 있다. 이크루즈는 최근 유명 프랜차이즈 업체 세 곳으로부터 이크루즈 소유 선착장에 입점하고 싶다는 제안을 받았다. 이크루즈 관계자는 “유통업체들로부터 지속적인 협업 제안을 받고 있다”며 “한강버스도 K뷰티 업체들로부터 선박 외부 래핑 광고 협의와 관련한 문의를 받고 있는 것으로 안다”고 전했다. LG생활건강은 6월부터 두 달간 한강버스의 외부 래핑과 선착장 광고를 진행한 바 있다.
● 관광지로 떠오르고 K콘텐츠 속 노출
유통 업계가 ‘한강변 사수’에 나선 것은 최근 한강이 젊은 세대뿐 아니라 외국인도 즐겨 찾는 서울의 명소가 된 것이 원인으로 작용한 것으로 분석된다. 서울시는 ‘한강르네상스 2.0’, ‘리버시티 서울’ 등의 프로젝트를 통해 한강 활성화를 도모해 왔다. 한강 접근성을 개선하고 한강버스 운항, 수상 오피스와 호텔 조성, 수상 푸드존 운영, 서울항 개항 등 한강 부흥이 주요 내용이다.
서울시는 여름에는 한강 수영장과 수상스포츠, 겨울에는 한강 눈썰매장 운영 등을 통한 관광 콘텐츠 강화에 힘쓰고 있다. 서울시에 따르면 지난해 한강 야외 수영장에는 총 31만1370명이 방문해 2023년 21만5325명 대비 방문객이 45% 증가했다. 서울시 관계자는 “도심 한가운데 위치해 접근성이 좋은 데다 한강을 바라보며 수영을 즐길 수 있어 꾸준히 사랑받고 있다”고 했다.
6월부터 지난달 10일까지 한강 선착장 근처 10여 개 CU 점포의 매출신장률은 지난해 동기 대비 27.4% 늘었다. 이 중 돗자리 등 야외용품이 254.7%, 한강라면 168.4%, 컵얼음 61.2% 등이다. BGF리테일 관계자는 “한강변 점포들의 봄, 가을 등 성수기 기준 매출은 일반 점포들 대비해 20∼30% 이상 높게 나오는 편”이라고 설명했다.
K콘텐츠에서 자연과 도심이 어우러진 한강을 배경으로 치맥, 라면을 즐기는 모습이 자주 노출되며 한강에 대한 외국인들의 관심도 높아지는 추세다. 최근 드라마 ‘미지의 서울’에서는 극 중 주인공인 배우 박보영이 “한강 진짜 좋다”, “라면 한 그릇 할래?” 등의 대사를 외치며 눈길을 끌기도 했다.
이달 프랑스 파리에서 한국으로 입국해 약 4개월간 서울을 여행할 계획이라는 파투마 디아와라 씨(31)는 “K콘텐츠를 보다 보면 뉴욕이나 런던 같은 도시들과 달리 한국은 상업적인 동시에 한국만의 고유한 느낌을 가지고 있다는 생각이 들어서 꼭 한번 와보고 싶었다”며 “한강은 특히 그중에서도 뭔가 가장 한국적인 걸 볼 수 있는 곳 같아서 매력적”이라고 했다.
● 프랜차이즈 위주는 ‘한계’
다만 선착장 내 업체들이 프랜차이즈 위주로 입점된 데다 한강변에 건물이 우후죽순 들어서며 자연 경관을 훼손할 수 있다는 우려도 제기됐다. 이날 한강변에서 만난 한 40대 시민은 “이번에 지어진 한강선착장 2층에는 대부분 치킨 업체와 라면 가게, 3층에는 카페가 들어선 것 같은데 지역 특색이 반영된 매장들도 좀 더 들어오면 좋을 것 같다”고 말했다. 주하나 씨(33)는 “출퇴근하면서 한강을 자주 지나다니는데 새로운 건물이 생긴 걸 봐서 한번 들러봤다”며 “그렇지 않아도 건물이 많은 서울인데 자연 경관을 가로막을 건물이 많아질 것 같아서 걱정이 된다”고 했다.
서울시는 한강을 이용하는 시민과 외국인 관광객에 대한 조사 등을 토대로 선착장에 입점한 매장을 구성했다고 설명한다. 서울시 관계자는 “여러 조사 결과 한강 라면과 치킨에 대한 수요가 가장 많다는 점을 고려해 편의성과 대중성을 반영한 것”이라며 “3층의 경우 각 선착장마다 다양하고 특색 있는 카페로 조성할 수 있도록 했다”고 설명했다. 이어 “선착장 디자인은 내부 디자인 심의를 거쳐 최대한 한강과 조화될 수 있도록 규모를 최소화해 조성한 것”이라고 말했다.
