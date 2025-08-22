티빙 대표 “넷플릭스 ‘케데헌’ 흥행 뼈아파…왓챠 기업회생에 위기감 느낀다”

최주희 티빙 대표가 K팝 아이돌을 주제로 한 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 글로벌 흥행과 관련해 “뼈아프다”고 언급했다.
최 대표는 22일 부산 파라다이스호텔에서 열린 ‘국내 OTT·FAST 산업의 AI 혁신을 위한 현장 간담회’에서 “‘케데헌’과 같은 작품이 우리나라에서 만들어졌으면 어땠을까 하는 생각이 참 많이 든다”며 이같이 말했다.
케데헌은 일본 소니그룹의 미국 자회사 소니픽처스 애니메이션이 제작하고, 넷플릭스가 독점 배급한 애니메이션 영화다. 미국에서 제작했지만 한국계 캐나다인 감독 매기 강이 연출해 우리나라 전통문화를 고증한 것이 특징이다.
류제명 과기부 2차관 역시 ‘케데헌’에 대해 언급하며 “케데헌을 우리가 제작할 수는 없었을까 생각이 든다”며 “정부 입장에서도 가슴이 아프고, 우리 역량으로도 ‘케데헌’ 같은 작품을 만들어 생태계에 선순환 효과가 일어나야 한다”고 했다.
최 대표는 최근 국내 1세대 OTT인 ‘왓챠’가 기업회생 절차를 밟는데 대해서도 “우리도 위기감을 느낀다”고 밝혔다. 최 대표는 흑자전환 등 수익성 개선 시점에 대해 올해 하반기를 예상하면서 “글로벌 파트너사들과 해외 진출하는 부분을 꽤 오랫동안 논의했다. 그게 하반기에 가시화되며 실적이 개선될 것”이라고 강조했다.
한편 티빙과 웨이브 합병 지연 이슈도 이날 간담회에서 다뤄졌다. 류 차관이 합병 진행 상황에 대해 묻자 최 대표는 “주주의 동의가 아직 남아 있는 상황”이라며 “당연히 정부에서도 도움을 주시길 기대하고 있다”고 답했다. 티빙의 2대 주주인 KT가 합병에 반대하고 있기 때문이다. 최 대표는 취재진의 합병 시기 관련 질문에도 “무조건 올해 안에 (합병) 되리라 기대했었다”며 “(연내 합병 성사가)어렵다고 보진 않는다”고 답했다.
서장호 콘텐츠웨이브 대표 역시 “티빙-웨이브 합병시 겹치는 소비자는 30% 정도다. 합병했을 때 다양한 시너지가 날 수 있다”며 “통합 OTT 플랫폼으로 글로벌 기업과 경쟁하려면 정부의 많은 지원이 필요하다. 빠른 시일 내 합병이 이뤄져 통합 서비스를 해야 한다”고 강조했다.
