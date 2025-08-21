“치킨+맥주 6캔이 2만 원도 안 돼?”… ‘치킨 3만 원’ 시대에 주목받는 편의점

최근 프랜차이즈 배달 치킨이 2만~3만 원대까지 치솟으면서 편의점 가성비 치킨이 주목을 받고 있다.
편의점 세븐일레븐은 지난 6일 선보인 한 마리 치킨 상품 ‘한도초과 옛날통닭’이 출시한지 2주 만에 즉석식품 카테고리에서 1위를 차지했다고 21일 밝혔다.
한도초과 옛날통닭은 세븐일레븐이 소비자 물가부담을 고려해 기획한 상품이다. 이달 말일까지 세븐일레븐 모바일앱 ‘당일픽업’ 메뉴를 통해 주문 시 4000원 할인 혜택 또는 카카오페이머니 결제 시 20% 할인 프로모션을 적용 받을 수 있어 최저가 7900원에 이용 가능하다.
특히 합리적인 금액과 휴가철 수요가 맞물리면서 큰 인기를 끌었다. 세븐일레븐 모바일앱 내에서도 해당 상품 출시 이후 2주간 당일픽업 기능 이용자가 증가했으며, 이용 건수도 전월 동기 대비 3배가량 높아졌다. 4인 가족이 많이 거주하는 주택 상권에서 절반가량의 매출 비중을 보였으며, 피서객들이 많이 찾는 드라이브인 상권에서도 높은 매출 비중을 보였다.
이에 따라 세븐일레븐은 오는 22일부터 내달 15일까지 휴가 막바지 시즌을 겨냥해 ‘한도초과 옛날통닭 세트’를 선보일 계획이다. 한도초과 옛날통닭 세트는 한도초과 옛날통닭과 카스 캔맥주 6입 번들을 묶어 정상가 대비 7000원 할인된 17900원의 금액에 선보인다.
또한 세트 메뉴 외에도 할인행사를 다음 달에도 이어갈 계획이다. 9월 한 달간 한도초과 옛날통닭을 1000원 할인된 10900원의 가격에 판매하며, 여기에 당일픽업 4000원 할인 또는 카카오페이머니 20% 할인 혜택을 이어가 9월에는 최저가 6900원에 해당 상품을 이용해볼 수 있다.
박대성 세븐일레븐 즉석식품팀장은 “휴가철을 맞아 가족 단위 고객들의 이용 수요가 늘어나면서 합리적인 가격에 이용 가능한 한도초과 옛날통닭이 큰 호응을 얻고 있다”며 “고물가 상황 속 소비자 만족도를 높일 수 있도록 가성비가 우수하면서도 상품성이 차별화된 즉석식품 개발에 힘써 나갈 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
