지난해보다 카드 더 쓰면 月최대 10만원 돌려받는다

지난해보다 카드 사용액이 늘어난 소비자에게 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 ‘상생페이백’ 제도가 시행된다. 올해 9~11월 월별 카드소비액이 지난해 월 평균보다 많으면 월 최대 10만 원까지 전통시장과 상점가에서 쓸 수 있는 상품권으로 돌려주는 방식이다.
중소벤처기업부는 20일 이런 내용을 담은 ‘상생페이백’ 시행계획을 발표했다. 상생페이백은 5월 1차 추가경정예산에 반영된 민생회복 지원책으로 내수 소비를 촉진하고 취약상권 소상공인을 돕기 위해 마련됐다.
상생페이백 신청은 다음달 15일 오전부터 11월 30일 자정까지 받는다. 지난해 본인 명의로 국내 신용·체크카드를 사용한 실적이 있는 만 19세 이상 국민과 외국인이 대상이다.
신청은 상생페이백 누리집에서 할 수 있으며, 별도의 소비 실적 제출 필요 없이 9~11월 소비 증가분에 대한 페이백이 이뤄진다. 온라인 신청이 어려운 경우 전통시장 상인회나 소상공인지원센터 등을 방문하면 지원을 받을 수 있다.
신청 첫 주에는 시스템 과부하와 혼잡을 막기 위해 출생연도 끝자리에 따른 5부제가 적용된다. 9월 20일부터는 요일 제한 없이 신청할 수 있다.
상생페이백은 민생회복 소비쿠폰과 달리 연 매출 30억 원이 넘는 중형 슈퍼마켓 등에서도 사용할 수 있다. 다만 백화점이나 아울렛, 대형마트, 기업형 슈퍼마켓, 대형 전자제품 등 직영매장, 프랜차이즈 직영점 등에서의 소비는 실적에 포함되지 않는다. 온라인 결제 역시 쇼핑몰과 배달앱 등 전자상거래는 카드사에서 판매자 정보를 확인할 수 없어 산정 대상에서 제외된다.
9월 소비증가분에 대한 페이백은 10월 15일부터 순차 지급된다. 10~11월 소비 증가분은 다음달 15일에 각각 지급될 예정이다. 지급된 디지털 온누리상품권은 발급일로부터 5년간 전통시장, 상점가 등 전국 약 13만개 가맹점에서 사용할 수 있다.
