람다골프(Lambda Golf), 오는 26일 신세계 강남점에 첫 매장 오픈

‘람다골프(Lambda Golf)’가 오는 26일 신세계백화점 강남점 7층에 첫 브랜드 오프라인 매장을 오픈한다. 이번 매장은 단순한 판매 공간을 넘어, 백화점에서 경험하는 ‘명품 골프장 내 프로샵‘을 재현한 공간으로 골프 리테일 시장에 새로운 기준을 제시할 예정이다.
가장 주목할 점은 KPGA 소속 프로 골퍼가 상주하며 고객을 응대한다는 점이다. 이는 국내 업계 최초로 시도되는 운영 방식으로, 백화점 매장의 일반적인 제품 판매를 넘어, 프로를 통한 전문 컨설팅과 브랜드 상품에 대한 경험이 가능한 프리미엄 공간으로 기획됐다. 미국의 페블비치(Pebble Beach), 오거스타 내셔널(Augusta National) 골프장 내 프로샵을 모티브로 람다의 클래식 철학이 인테리어로 실현된다.
2010년 국내 시장에 ‘Handmade in Europe’ 클래식 골프화를 선보이며 시작한 람다골프코리아는, 2020년 골프 어패럴 라인을 추가하며 프리미엄 골프 패션 시장에서 탄탄한 마니아층을 확보하고 있다.
람다골프코리아 차재원 대표는 “매장에 상주하는 프로는 골프화와 의류의 기능성을 직접 체험하고, 품격 있는 스타일을 이해하는 전문가”라며 “프로의 조언은 단순 판매를 넘어, 고객에게 높은 신뢰감과 만족도를 제공할 것”이라고 전했다.
상주하는 프로는 고객의 스윙 특성, 체형, 플레이 스타일 등을 종합적으로 고려해, 골프화의 접지력·무게 밸런스·핏은 물론, 의류의 활동성·통기성·스타일까지 컨설팅해준다. 단순 쇼핑을 넘어, ’전문 피팅과 스타일링 서비스’를 제공하는 셈이다.
매장에는 람다골프의 F/W 시즌 신상품 골프화 및 골프웨어 컬렉션도 최초로 공개된다. 고급스러운 소재와 감각적인 디자인을 기반으로, 출퇴근·여행·일상까지 아우르는 라이프스타일 골프웨어를 제안한다. 이는 기존의 기능 중심 스포츠 골프웨어와는 차별화되는 람다의 브랜드 방향성이다.
람다골프 측은 “고객들은 이제 단순히 제품을 고르기 위해 매장을 찾는 것이 아니라, 전문가와 함께 나에게 꼭 맞는 제품과 스타일을 찾는 경험을 원한다”며 “이번 신세계 강남점 매장은 그런 변화를 가장 먼저 보여주는 공간이 될 것”이라고 전했다.
네이버 예약을 통해 람다골프 신세계 강남점 방문을 하게되면 7% 현장 결제 할인이 적용되고, 유명 프로골퍼의 퍼팅 레슨, 럭키드로우 및 오픈 프로모션 등 다양한 고객 참여 이벤트도 진행될 예정이다.
댓글 0