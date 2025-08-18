[DBR/알립니다]‘ChatGPT 마스터 클래스 13기’ 수강생 모집

DBR(동아비즈니스리뷰)이 역대 교육 중 수강자 수 및 만족도에서 1위를 차지한 ‘ChatGPT 마스터 클래스’의 13기 수강생을 모집합니다. 본교육은 챗GPT를 포함한 생성형 AI(인공지능)를 실무에 활용하고 싶은 기업 임직원 또는 일반인이 쉽게 배울 수 있는 실습 중심으로 설계됐습니다. 국내 주요 기업과 다수의 AI 프로젝트 경험을 기반으로 AI 전문 기업 알고리즘랩스와 함께 생성형 AI를 쉽고 빠르게 실무에 적용하는 방법을 알려 드립니다. 최신 업데이트한 생성형 AI 트렌드, 업무 자동화 및 데이터 분석은 물론이고 콘텐츠 제작 실습을 통해 효율적으로 업무를 처리하는 방법을 익히면서 AI 활용 전문가가 되는 지름길을 제시합니다. 챗GPT를 포함한 생성형 AI의 작동 원리 및 응용 방안을 이해하고, 이를 현업과 일상에 활용하고 싶은 분들의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
● 교육 일시: 2025년 8월 28일(목), 29일(금) 오전 10시∼오후 5시 30분
● 교육 내용: 챗GPT를 활용한 업무 자동화, 데이터 분석 및 인공지능 모델링, 이미지 및 숏폼 콘텐츠 제작 등
