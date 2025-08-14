“매출 3분의 1토막, 주문 끊겨” 석화산단 침체에 지역경제 휘청

“매출이 3분의 1로 줄었어요. 원래대로라면 주문 전화가 계속 울리는데, 지금 한 통도 안 오잖아요. 이렇게 장사가 안 됐던 적은 없었어요.”
13일 충남 서산시 대산석유화학단지(대산산단) 내 롯데케미칼·LG화학 대산공장 앞에서 공구상을 운영하는 김정현 씨(56)가 한 말이다. 그는 “요즘 외상을 한 롯데케미칼·LG화학 협력업체들의 대금 지급이 자주 밀리고 있다”고 전했다.
한국 산업의 핵심 동맥 역할을 해왔던 석유화학 산업의 위기가 서산시를 얼어붙게 하고 있다. 석유화학 업체들의 누적된 실적 부진이 개별 기업 문제를 넘어 지역 경제 전체에 타격을 주고 있는 것이다.
생산 라인이 멈춰서면서, 대산산단 내 주요 공장에는 가동에 필요한 최소한의 인원만 남은 것으로 전해진다. 공장 앞에서 식당을 하는 박미정 씨는 “밥 먹으러 오던 손님들이 갑자기 안 보인다”며 “라인 가동이 중단되니 일거리를 찾아 다른 곳으로 떠난 것”이라고 말했다. 안전모 등 보호구를 판매하는 이상미 씨는 “최근 안전 장비 매출이 절반으로 줄었다”며 “안전 장비가 석유화학 공장의 필수품인데도 사지 않는다는 건 공장에 안전모를 쓸 사람이 줄었다는 것”이라고 말했다.
● 세금 안 걷히고 인구 줄고, 불황 직격탄
서산 내 협력업체와 지역 상권이 연쇄적으로 무너지고 있다. 특히 서산은 석유화학에 특화된 산단이라 최근 석유화학 불황에 더욱 취약한 것으로 평가된다.
13일 서산시에 따르면 서산시 인구는 올해 7월 기준 17만9579명으로 18만 명 선이 무너졌다. 석유화학 기업들이 가동을 중단하면서 협력업체 직원과 임시 고용 직원, 또 그 가족들이 지역을 떠나며 인구 감소에 직면했다.
서산시 지방 재정에 큰 기여를 했던 대산산단의 석유화학 공장들은 최근 세금도 제대로 내지 못하는 처지가 됐다. 이날 만난 서산시청 관계자는 “석유화학 업계 위기로 기업들의 세금 납부액이 이전보다 크게 줄었다”며 “지난해 지역 내 석유화학 기업 적자가 상당한 만큼, 올해도 세수 상황은 나아지지 않을 것”이라고 예측했다.
서산시 등에 따르면 산업통상자원부와 전문가 등으로 구성된 민관합동 실사단은 4일 서산을 방문해 현장 실사와 간담회를 진행했다. 실사에 참여했던 한 관계자는 “공장들을 둘러보니 일부 라인은 철거를 앞두고 아예 배관을 분해한 곳도 있었다”고 전했다. 롯데케미칼 대산 에틸렌글리콜(EG) 2공장 등 일부 시설은 이미 오랫동안 가동을 중단한 상태다.
● 서산시 전체 위기가 된 석유화학 위기
서산시 최북단에 있는 대산산단의 위기는 서산시 전체의 위기로 번지고 있었다. 서산시청 인근에서 부동산중개업소를 운영하는 김모 씨는 “6월에 보증금 300만 원짜리 월세 한 건, 7월에 매매 한 건을 했다. 8월에는 단 한 건도 계약하지 못했다”고 말했다. 이날 둘러본 서산시청 근처 중앙로 거리 상가들에는 ‘임대’ 현수막이 곳곳에 붙어 있었다. 약 1km 거리에 빽빽하게 들어찬 상가들은 세 곳 중 한 곳꼴로 공실이었다.
지역 경제가 빠르게 얼어붙자 이완섭 서산시장은 지난달 이재명 대통령에게 친필 손편지를 보내 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정을 요청했다. 서산시 관계자는 “이르면 이달 말로 예정된 심의위원회 심사를 기다리고 있다”고 말했다. 서산과 마찬가지로 석유화학 산업 침체로 위기를 겪는 여수는 이미 산업위기 대응지역으로 지정됐다.
● 업체 간 치킨게임에 뾰족한 지원책도 없어
국내 석유화학 기업들은 위기 타개를 위해 정부에 공통적으로 산업용 전기료 감면 지원을 요구하고 있다. 그러면 단기적으로 비용 부담을 줄일 수 있다. 석유화학 업계에 따르면 올해 전기료는 2021년 대비 약 80% 늘었다.
좀 더 근본적인 해결책은 기업 통합과 구조조정을 통한 산업 재편이다. 하지만 뚜렷한 진전은 없다. 수요보다 공급이 많은 에틸렌 등 기초 유분의 생산량을 줄이고, 고부가가치 제품으로 주력 제품을 전환하는 원론적인 해법은 이미 기업 간 ‘치킨게임’에 발목이 잡혔다.
지난해 12월 산업부가 발표한 ‘석유화학 산업 경쟁력 제고 방안’은 민간 주도의 자발적인 사업 재편을 유도하고 있다. 그러나 기업들은 “자발적인 사업 재편은 성공할 확률이 낮다”고 입을 모은다. 한 석유화학 업체 관계자는 “감산 또는 설비 폐쇄를 다른 곳보다 먼저 하면 ‘저 기업은 경영이 어렵구나’라고 시장에서 인식될 수 있어 꺼리는 상황”이라며 “각 사의 이해관계가 달라 자발적인 통합이나 생산량 감축이 어렵다”고 말했다. 또 다른 업체 관계자는 “여유가 있는 기업은 무너지는 곳이 나오면 그 기업의 생산 시설을 싸게 인수할 수 있어 적극적인 구조조정에 나설 이유가 없다”고 전했다.
