금융위원장 이억원… 금감원장엔 ‘대북송금 변호’ 이찬진

[李대통령 장관급 6명 인선]
이재명 정부의 첫 금융위원장 후보로 이억원 전 기획재정부 1차관이 지명됐다. 금융감독원장 후보에는 이찬진 변호사가 내정됐다.
이억원, 기재부 1차관 지내
이찬진, 李대통령 사시 동기
강훈식 대통령비서실장은 13일 용산 대통령실에서 장관급 인선 브리핑을 통해 “이억원 후보자는 기재부 1차관을 지냈고 한국자본시장연구원 초빙 연구위원으로 활동 중인 금융전문가”라며 “경제 관료로 쌓은 경륜을 바탕으로 서민의 눈물을 닦아주는 금융정책과 건전한 자본시장 활성화 등 이재명 정부의 철학을 충실히 구현할 것”이라고 설명했다.
서울 출생인 이 후보자는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 미주리대에서 경제학 박사학위를 받았다. 행시 35회로 공직에 입문해 기재부 경제정책국장, 경제구조개혁국장을 거쳤다. 2020년 문재인 정부에서 대통령비서실 경제정책비서관을, 2021년 기재부 차관을 지냈다.
신임 금융감독원장으로는 이 변호사가 내정됐다. 김병환 금융위원장은 이날 임시 금융위원회 의결을 통해 이복현 전 금감원장 후임으로 이 변호사의 임명을 제청했다. 금감원장 자리는 6월 초 이 전 원장 퇴임 이후 2개월 넘게 공석이었다. 금감원장은 금융위원장이 제청하고 대통령이 임명한다.
이 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이 변호사는 이재명 정부 국정기획위 사회1분과장을 맡기도 했다. 이 대통령이 성남시장 시절 ‘3대 무상복지 사업’으로 경기도와 마찰을 빚었을 때 변호인단에 참여했고, ‘쌍방울 대북송금 사건’에서도 변호를 맡기도 했다.
정부 조직개편 대상이던 금융위와 금감원 수장이 지명되자 금융당국이 조직 개편 대상에서 제외된 것 아니냐는 관측도 나왔다. 이에 대해 강 비서실장은 “가능성은 모두 다 열려 있다”며 “정부 조직 개편안이 아직 확정되지 않았고, 현재 금융위가 활동하고 있어 금융위원장의 지명은 당연한 수순”이라고 말했다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0