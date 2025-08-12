‘6·27 규제’ 여파… 서울 아파트 ‘하락 거래’ 늘었다

7월 비중 34%, 한달새 3.6%P↑
6·27 대출 규제로 7월 서울 아파트 매매거래 중 상승 거래가 줄어들고 하락 거래 비중이 늘어난 것으로 나타났다.
11일 부동산 플랫폼 기업 직방이 국토교통부 매매 실거래가 자료를 분석한 결과, 지난달 수도권 아파트는 상승 거래 비중이 6월(48.1%)보다 3.1%포인트 하락한 45%로 집계됐다. 같은 기간 하락 거래 비중은 35.1%에서 39.2%로 4.1%포인트 올랐다. 전월 대비 월평균 거래 가격이 1% 이상 증가하면 상승 거래, 반대로 감소하면 하락 거래로 본다.
지역별로 보면 서울 아파트는 상승 거래 비중이 6월 53.2%에서 지난달 51.1%로 2.1%포인트 감소한 반면, 하락 거래 비중은 30.4%에서 34%로 3.6%포인트 올랐다. 수도권 내에서 가장 큰 폭이다. 경기도 지난달 상승 거래가 46%에서 한 달 사이 43.2%로 줄었고, 하락 거래는 37.1%에서 40.6%로 늘었다.
6·27 대출 규제가 적용되는 수도권 및 규제 지역에서 자금 마련이 어려워지면서 이 같은 흐름이 나타난 것으로 보인다. 직방 측은 “공급에 대한 불안 심리가 여전하다는 점에서 관망세가 이어지더라도 실제 가격 조정 폭은 제한적일 수 있다는 시각도 존재한다”고 설명했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
