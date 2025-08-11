동아일보

이마트24, ‘배달라이더’ 휴식 지원사업 수도권 확대… “사회공헌활동 강화지속”

혹서·혹한기 매장 쉼터 운영
안전교육 참여 라이더에 금액권 지급
참여 매장 900곳에서 3000여 곳으로 증가

이마트24는 11일 지난해에 이어 배달라이더 휴식 지원사업을 진행한다고 밝혔다.

고용노동부, 우아한청년들과 협력해 수도권 내 이마트24 매장을 배달의민족 라이더를 위한 쉼터로 운영한다. 운영 기간은 혹서기(7월 31일~9월 30일)와 혹한기(2025년 12월~2026년 1월)다.

수도권 배달라이더에게는 1만 원 상당의 이마트24 모바일 금액권이 지급된다. 주류, 담배, 서비스, 노브랜드 상품은 구매할 수 없다. 금액권은 우아한청년들의 배달라이더스쿨에서 안전교육 및 캠페인에 참여한 라이더에게 선착순으로 제공된다. 이마트24는 폭염 속 라이더들이 매장에서 휴식을 취하고 음료나 먹거리를 구매하며 쉴 수 있도록 돕는다.

이 사업은 지난해 서울노동권익센터, 우아한청년들과 진행한 ‘이동노동자 동행쉼터 협력 사업’의 연장이다. 지난해 서울 900개 매장에서 운영된 사업은 올해 수도권(서울·경기·인천) 3000여 개 매장으로 확대됐다.

지난해 혹한기 금액권 지급 및 사용 건수가 혹서기 대비 2배 증가하며 성과를 보였다. 이마트24는 수도권 확대 운영으로 더 많은 라이더의 참여를 기대한다.

이마트24 관계자는 “폭염 속 라이더를 위한 휴식 지원을 지속하며, 편의점 인프라를 활용한 사회공헌 활동을 계속할 것”이라고 말했다.

김상준 기자 ksj@donga.com
