탄소중립에 진심인 SK이노베이션, 美 CES 현장서 탄소중립 전략회의 개최

SK이노베이션이 ‘탄소중립’을 새해 경영 화두로 정했다.SK이노베이션은 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 ‘CES 2022’ 현장에서 김준 SK이노베이션 부회장과 주요 경영진이 참석한 가운데 2022년 첫 전략회의를 진행했다.김준 부회장과 주요 경영진들은 이날 SK이노베이션 계열 탄소중립(넷제로, Net Zero) 전략을 점검하고 구체화된 실행방안을 결의했다. 이어 ‘카본 투 그린(Carbon to Grenn)’ 혁신을 위한 친환경사업 관련 신성장 동력과 미래 기술을 선보인 전시부스를 꼼꼼히 둘러봤다.SK이노베이션은 지난해 7월 개최한 파이낸셜스토리 설명회에서 탄소 중심 사업 구조를 그린 중심 사업으로 탈바꿈하겠다는 카본 투 그린 전략을 발표한 바 있다. 그린 사업을 전개하면서 온실가스 넷제로를 오는 2050년 이전에 달성한다는 목표도 공개했다. 넷제로는 배출한 탄소와 흡수한 탄소를 동일한 수준으로 유지해 최종 탄소배출량을 ‘0’으로 만드는 개념을 말한다.전략회의에서는 앞서 진행한 SK그룹 차원 ‘탄소중립 선언(Net Zero Pledge)’을 이어받아 sk이노베이션 계열 사업회사별 탄소중립 실행 계획에 대한 논의가 이뤄졌다. SK이노베이션 측은 그룹 탄소중립 선언이 각 멤버사 주요 경영 전략으로 자리매김한 것을 확인할 수 있는 자리였다고 평가했다.김준 부회장은 “탄소중립은 지속가능한 미래를 위해 반드시 달성해야 하는 우리 모두의 목표”라며 “카본 투 그린 최종 종착지인 넷 제로를 향해 강한 의지를 갖고 추진해야 한다”고 당부했다. 이어 SK이노베이션 계열 사업회사별 단계별 온실가스 배출량 감축 계획을 공유하고 감축 실행 방안과 중장기 업그레이드 계획을 논의했다. 배터리 및 소재사업 투자 가속화와 넷제로 정유공장(Refinery) 추진 등 사업회사 탄소중립 세부 실행 방안을 점검하는데 중점을 뒀다.또한 SK이노베이션 배터리재활용(BMR), SK지오센트릭 폐플라스틱재활용, SK루브리컨츠 폐윤활유재활용 등 순환경제사업(BM) 본격 추진을 위한 올해 목표와 방향도 점검했다. 그룹 차원 탄소 2억 톤 감축목표와 연계해 SK이노베이션의 배터리사업 및 탄소 포집 및 저장 등 친환경사업을 통한 글로벌 탄소 감축 효과와 계획도 다시 강조했다.특히 전략회의에서 김준 부회장과 경영진은 탄소중립 달성을 위한 강한 의지를 담아 국내 기업 중 처음으로 ‘탄소중립 통근·출장’ 도입을 선언했다. SK이노베이션 계열 구성원들의 출퇴근과 국내·외 출장에서 발생하는 연간 약 1.2만 톤 규모 온실가스를 산림파괴방지 프로젝트를 통해 확보한 자발적 탄소배출권을 이용해 순배출량을 제로(Zero)로 상쇄시키는 것이다. 여의도 3배 크기 면적에 산림을 조성해야 달성 가능한 규모로 보고 있다.김우경 SK이노베이션 PR담당은 “올해 첫 전략회의는 탄소중립 달성을 향한 SK이노베이션의 적극적 의지를 보여준 자리”라며 “SK그룹 탄소중립에 기여하기 위해 SK이노베이션 계열 모든 사업회사가 카본 투 그린 전략 실행력을 극대화해 나갈 것”이라고 강조했다.SK이노베이션은 기업이 직접적으로 배출하는 탄소 뿐 아니라 간접적으로 배출하는 탄소까지 획기적으로 줄이기 위한 노력에 박차를 가할 계획이라고 밝혔다. 카본 투 그린 달성을 앞당기고 책임경영을 강화하는 차원으로 김준 부회장은 주요 사업회사 이사회 멤버로 참여하기로 했다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com