나카지마 겐토, 데뷔 15년 만에 첫 내한공연

일본 가수 겸 배우 나카지마 겐토(中島健人·나카지마 켄토)가 데뷔 15년 만에 첫 내한공연한다.
4일 공연 주최사 라이브랜드, 예스24에 따르면, 나카지마는 오는 10월 3~4일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘“아이돌리스트 켄티” 아시아 투어 2026(“IDOL1ST KENTY” ASIA TOUR 2026)’를 펼친다.
8월 타이베이, 9월 방콕에 이어 10월에 서울에서 대미를 장식하는 나카지마의 첫 아시아 투어다.
나카지마는 아시아 투어 개최 발표 이후 소속사를 통해 “올해는 큰 도전의 해가 될 것 같아요. 전 세계를 향해 제 모든 걸 쏟아붓겠습니다”라며 솔로 활동 2년 차의 열정을 드러냈다.
나카지마는 2011년 그룹 ‘섹시 존(Sexy Zone)’ 멤버로 데뷔했다. 2024년 솔로로 나섰다. 노래뿐 아니라 춤, 연기에도 능하다. 올해 7월까지 일본 10개 도시를 순회하는 전국 투어를 돈다. 8월엔 아시아 최대 음악 페스티벌 ‘서머 소닉 2026(SUMMER SONIC 2026)’에 출연한다. 일본 공영방송인 NHK 드라마 ‘편의점 형제 텐더니스 모지코 코가네무라점’의 주인공으로 1인2역을 소화 중이다.
댓글 0