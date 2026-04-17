하입프린세스, 데뷔 전부터 日 대형 무대 오른다

신인 글로벌 힙합 그룹 ‘하입프린세스(H//PE Princess)’가 정식 데뷔 전부터 일본 대형 무대에 오른다.
17일 소속사 챕터아이에 따르면, 하입프린세스는 오는 18일 일본 도쿄 국립 요요기 제1체육관에서 열리는 ‘라쿠텐 걸즈 어워드 2026 스프링/서머(Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER)’에 출연한다.
‘라쿠텐 걸즈 어워드’는 2010년부터 매년 봄과 가을, 두 차례 열리는 일본 대표 패션&음악 이벤트다. 톱 모델과 인기 아티스트들이 총출동한다. 행사 당일 수만 명의 관객들이 현장을 찾고, 각종 방송과 매체에서도 집중 조명한다.
챕터아이는 “하입프린세스는 아직 정식 데뷔 전임에도 일본 대형 무대에 이름을 올리며, 글로벌 시장을 향한 잠재력과 높은 관심도를 동시에 입증했다”고 소개했다.
엠넷 오디션 프로그램 ‘언프리티 랩스타 : 힙팝 프린세스’를 통해 결성된 딥 퍼플은 코코, YSY(윤서영), 유주, 도이, 리노, 니코, 수진으로 구성된 7인조다. CJ ENM과 하쿠호도가 공동 설립한 챕터아이(Chapter-I)의 첫 아티스트로, 힙합 듀오 ‘다이나믹 듀오’가 이끄는 아메바컬쳐가 공동 매니지먼트를 맡았다. 여기에 워너 뮤직 그룹과 글로벌 계약까지 성사됐다.
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