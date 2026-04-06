첼리스트 겸 지휘자 장한나, 예술의전당 사장 됐다

세계적인 첼로 연주자이자 지휘자인 장한나 씨(44·사진)가 여성 음악인으로는 처음으로 예술의전당 사장이 됐다.
문화체육관광부는 예술의전당 사장에 장 씨를 임명한다고 6일 밝혔다. 문체부는 “이번 임명은 1987년에 예술의전당이 개관한 이래 첫 음악인 출신 여성 사장이 임명돼 문화예술계의 다양성을 확대한다는 측면에서 큰 의미가 있다”고 설명했다.
장 씨는 취임을 위한 입국 일정 등을 협의해 이르면 이달 24일 장관으로부터 임명장을 받고 3년 임기를 시작할 예정이다. 그는 첼로 연주자이자 지휘자로서 세계적으로 인정받으며 활약해 온 정상급 음악인이다. 11세에 ‘제5회 로스트로포비치 국제첼로콩쿠르’에서 그랑프리를 수상하며 1994년 세계 무대에 데뷔했고, 베를린필하모닉, 뉴욕필하모닉, 런던심포니 등 세계 정상급 오케스트라와 협연하며 한국 클래식의 위상을 높이는 데 크게 기여했다.
특히 2007년부터는 유럽과 북미를 중심으로 다양한 오케스트라를 지휘해 왔다. 국내에서는 예술감독으로서 2009~2014년 ‘장한나의 앱솔루트클래식페스티벌’과 2024~2025년 ‘장한나의 대전그랜드페스티벌’을 이끌었다. 지난해 11월엔 한국과학기술원 문화기술대학원 초빙특임교수로 임명되기도 했다.
최휘영 문체부 장관은 “장한나 지휘자는 세계적 연주자와 지휘자로서 32년간 축적한 풍부한 현장 경험과 리더십, 세계적 음악 단체 및 음악인들과의 교류망을 토대로 공연예술 전반에 대한 깊은 이해와 통찰을 겸비하고 있다”며 “‘K컬처’가 세계적으로 확장되고 있는 중요한 시점에 그가 대한민국 기초예술 대표 플랫폼인 예술의전당의 새로운 예술적 비전을 제시하고, 도약을 이끌어 낼 것으로 기대한다”고 밝혔다.
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