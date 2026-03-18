1785년 3월 22일 이율, 사형선고를 받다[이문영의 다시 보는 그날]

정조는 우여곡절 끝에 왕위에 올랐기에 왕권에 대한 불안감을 가지고 있었다. 그는 왕실의 외척 세력인 김귀주, 자신의 친위 세력이었던 홍국영까지 처단하며 왕권을 공고히 했다. 단지 왕에 대한 정책을 비난하고 욕설을 했다는 이유로 김하재는 역모로 몰려 집안이 결딴나기도 했다. 흔히 사극에서 조선의 왕은 신하들에게 휘둘리는 무력한 존재로 묘사되곤 하지만, 실제로는 무소불위의 권력을 휘두를 수 있는 막강한 존재였다. 따라서 역모는 조선에서 가장 무서운 죄목이었다. 그런데도 허무맹랑한 소리에 휘둘려 역모에 뛰어든 사람들이 있었다.
정조 때 진사 이율은 김귀주의 당으로 찍혀 벼슬길이 막혀버린 사람이었다. 이때 이율의 집에 들락거리던 풍수가 양형이 이율의 불만을 이용했다. 양형은 의술에도 능통해 거부 홍복영과도 알고 지내는 사이였는데, 홍복영은 바로 홍국영의 종제로, 그 역시 집안이 몰락해 세상에 큰 불만을 가지고 있었다. 중인인 양형역도 조선의 신분 차별에 불만을 가지고 있었다. 양형과 이율, 홍복영은 이 불만을 바탕으로 힘을 합쳤다.
양형의 외사촌으로 문양해라는 도사가 있었는데, 그는 자칭 미래를 내다본다고 했다. 문양해는 자신에게 수백 년 묵은 사슴과 곰이 사람의 모습으로 나타나 세상의 운명을 알려줬다고 주장했다. 그는 그들을 녹정(鹿精)과 웅정(熊精)이라 불렀다. 문양해는 조선은 국운이 다했으며 삼국으로 나뉘어 100년간 전쟁을 벌일 것인데, 정씨 성을 가진 진인이 천하를 통일할 것이라고 예언했다. 이에 대비해 3월 보름에 거병을 해야 하며, 거병만 하면 각 지방에서 호응이 일어날 것이라고 했다. 이에 맞춰 살생부도 만들었다. 이 살생부에는 홍복영의 사촌인 홍익영, 홍극영 등이 포함됐다. 평소 그의 말에 반대했기 때문에 살해할 명단에 올린 것이다. 문양해는 자신의 주장이 ‘정감록’에 다 나오는 것이라고 말하며 권위를 더하기도 했다. ‘정감록’은 조선이 멸망하고 정씨 진인이 등장한다는 예언서로, 당시 민간에서 널리 읽히던 책이다.
양형의 꼬임에 넘어간 홍복영은 그를 아버지처럼 여기게 됐다. 홍복영은 문양해가 있는 하동에 집을 짓게 하는 등 거사 자금을 대기에 이르렀다. 이 어처구니없는 역모는 주모자 이율이 허술하게 굴어 탄로가 났다. 평소 알고 지내던 김이용이라는 하급 관리를 포섭하고자 했는데, 김이용은 현감에 임명됐다가 사또의 임무를 제대로 수행하지 못해 파직된 상태였다. 이율은 그가 조정에 불만을 품었으리라 생각하고 역모 계획을 털어놓았는데, 김이용은 자세한 내막을 들은 뒤 규장각 일제학 이종수에게 달려가 고변했다. 이 고변으로 김이용은 바로 당상관의 지위로 올라갔다.
이율이 출세를 하지 못해 세상에 불만을 가진 것은 이해할 수 있다. 하지만 그 불만을 풀 생각으로 부적을 쓰고 사람 모습을 한 사슴과 곰과 노닌다는 소리를 하는 문양해의 요언에 속아 넘어가 터무니없는 계획을 세운 것은 한심하기 짝이 없는 일이다. 이런 이야기를 조선 시대의 미신이라며 웃어넘기기만은 어렵다. 오늘날에도 점쟁이의 말을 믿다가 패가망신한 권력자가 있기 때문이다. 양형은 국문을 받다가 죽었고, 이율과 문양해는 사형 선고 다음 날 서소문 밖에서 능지처참형에 처해졌다.
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