서울신라호텔, 도심 속 야외수영장 ‘어번 아일랜드’ 23일 개장

서울신라호텔이 도심 속 야외 수영장 ‘어번 아일랜드’를 23일 개장한다.
‘도심 속 휴식의 섬’이라 불리는 어번 아일랜드는 서울 시내에서 초봄부터 늦가을까지 온수풀에서 수영을 즐길 수 있는 장소다. 체온 유지를 위해 최고 32∼34˚C로 운영되는 온수풀을 비롯해 근적외선 온열 시스템을 갖추고 있다.
숲 속에 둘러싸인 듯 자연 속에 위치한 어번 아일랜드는 다채로운 계절의 색으로 물들어가는 남산을 조망할 수 있어 선베드에 누워 숲멍, 하늘멍을 하기에 좋다. 특히 봄 시즌에는 남산의 벚꽃을 여유롭게 조망할 수 있어 ‘봄캉스’의 성지로 꼽힌다.
매년 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 선보여온 어번 아일랜드는 올해 계절별로 즐길거리를 대폭 확대해 운영한다.
3월부터 5월까지 봄 시즌에는 ‘봄 세레나데’ 콘셉트로 금관 악기의 따뜻하고 깊은 선율이 울려 퍼진다. 6월부터 8월까지 여름 시즌에는 ‘여름의 열기’ 콘셉트의 페스티벌 무드로 EDM 퍼포먼스 등이 펼쳐진다. 9월부터 11월까지 가을 시즌에는 ‘감성적인 석양’ 콘셉트로 재즈 등의 공연을 제공한다.
성수기인 여름부터는 남산과 함께 곱게 물드는 석양을 한 눈에 조망할 수 있는 루프탑에 바를 오픈한다. 또 주말 와인마켓, 커피 클래스 등을 운영해 이용객들의 즐길거리를 한층 강화한다는 계획이다.
‘어번 아일랜드 뒷편에 웰니스존도 신설한다. 분주한 도심 속에서 여유를 느낄 수 있도록 이곳에서는 명상과 댄스 타임 등을 운영할 예정이다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
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