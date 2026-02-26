한국경제신문, 26일 조일훈 신임 대표이사 사장 선임

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 26일 16시 28분

글자크기 설정

조일훈 편집인 상무이사 겸 논설위원실장
조일훈 편집인 상무이사 겸 논설위원실장
한국경제신문은 대표이사 사장에 조일훈 편집인 상무이사 겸 논설위원실장(사진)을 26일 선임했다. 서울대 정치학과를 졸업한 조 신임 사장은 1992년 한국경제신문에 입사해 경제부장, 편집국장 등을 지냈다.
#한국경제신문#조일훈#대표이사 사장#편집인 상무이사#논설위원실장
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스