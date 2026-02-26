본문으로 바로가기
문화
한국경제신문, 26일 조일훈 신임 대표이사 사장 선임
2026-02-26 17:05
2026-02-26 16:28
김소민 기자
프린트
크게보기
조일훈 편집인 상무이사 겸 논설위원실장
한국경제신문은 대표이사 사장에 조일훈 편집인 상무이사 겸 논설위원실장(사진)을 26일 선임했다. 서울대 정치학과를 졸업한 조 신임 사장은 1992년 한국경제신문에 입사해 경제부장, 편집국장 등을 지냈다.
김소민 기자 somin@donga.com
