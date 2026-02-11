‘그래미 수상’ 케데헌, 빌보드 ‘핫100’ 2곡 진입 계속

K팝 첫 ‘그래미 어워즈’ 수상에 빛나는 글로벌 신드롬 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’ OST가 미국 빌보드 차트에서 호성적을 이어가고 있다.
10일(이하 현지시간) 빌보드에 따르면, 작품 속 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’이 14일자 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 지난 주보다 1계단 하락한 5위를 차지했다. 해당 차트엔 33주째 진입했다.
헌트릭스의 다른 곡 ‘하우 잇츠 던’은 85위다. 해당 차트엔 28주째 머물렀다.
이에 따라 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST 2곡이 이번 주에도 ‘핫100’에 동시진입했다.
OST는 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 2계단 오른 6위를 차지하며 해당 차트에 총 33주 진입했다.
‘골든’은 최근 ‘제 68회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문을 받는 등 여전히 영향력을 확인 중이다. ‘골든’은 또한 3월 열리는 ‘제 98회 아카데미 시상식’에서 주제가상 후보에 올라 있다.
‘그래미 어워즈’ 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 ‘캣츠아이(KATSEYE)’ 역시 빌보드에서 여전히 두각을 나타내고 있다.
캣츠아이의 대표곡 ‘가브리엘라(Gabriela)’가 실린 캣츠아이의 두 번째 EP ‘뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에서 13계단 역주행, 43위를 차지했다. 32주 연속 차트인이다. 2주 전 이 차트에 재진입한 캣츠아이의 데뷔앨범 ‘SIS’는 176위다. 이에 따라 캣츠아이는 이번 주에도 ‘빌보드 200’에 두 개의 앨범을 올렸다.
2주 전 ‘빌보드200’에 2위로 데뷔한 그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’의 미니 7집 ‘더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)’는 지난 주 21위를 거쳐 이번 주 48위를 차지했다.
앞서 1위에 오른 스트레이 키즈의 앨범 ‘스키즈 잇 테이프 ’두 잇‘(SKZ IT TAPE ’DO IT‘)’은 이번 주 ‘빌보드 200’에서 158위를 차지했다. 해당 차트엔 11주 연속 들어왔다.
한편, 미국 컨트리 싱어송라이터 엘라 랭글리(Ella Langley)의 ‘추진 텍사스(Choosin’ Texas)‘가 이번 주 ’핫100‘ 1위에 올랐다. 특히 여성 아티스트의 곡으로는 최초로 핫 100, 핫 컨트리 송, 그리고 컨트리 에어플레이 차트에서 모두 1위를 차지한 노래가 됐다.
미국 돈 톨리버(Don Toliver)가 새 앨범 ’옥탄(OCTANE)‘으로 이번 주 ’빌보드 200‘ 1위를 차지했다. 지난 한 주간 16만2000장 상당이 팔렸다. 톨리버의 해당 차트 생애 첫 1위 앨범 기록이다.
