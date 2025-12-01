시매쓰, 사고력수학 AP 개편 및 온라인 학습 플랫폼 ‘앙크’ 출시

시매쓰가 초등 4~6학년 대상 프로그램 ‘사고력수학 AP’ 교재를 전면 개편하고, 새로운 온라인 학습 플랫폼 ‘앙크(ANQ)’를 도입하며 완전학습 체계 강화를 추진한다. 이번 개편은 사고력수학의 수업 현장에 최적화된 온라인 시스템을 연계해 교육 효율을 높이고, 학생 개개인의 수준과 속도에 맞춘 맞춤형 학습을 구현하기 위한 것이다.
12월 개정 출시되는 사고력수학 AP는 학생이 스스로 개념을 탐구하고 구성하는 과정을 통해 수학적 사고력을 기를 수 있도록 개발됐다. 활동 중심 본교재와 수준별 문제해결력 교재로 구성되며, ‘개념 이해 → 적용 → 점검 → 약점 보완’의 흐름을 강화해 내신부터 영재 문제까지 대비할 수 있다.
같은 시기에 도입되는 온라인 학습 플랫폼 앙크는 선생님들이 사고력 활동의 교실 수업에 더욱 전념하게 하면서, AP 교재와의 연계성을 중심으로 학생들이 자연스럽게 개념 학습·응용·복습을 하도록 만드는 완전학습 구조를 구현했다. 연산뿐 아니라 옮기기, 모눈종이, 쌓기나무 등 다양한 사고 영역을 모두 아우르는 문항도 제공해 수학적 사고의 폭을 넓힌다.
앙크는 학생별 학습 상태와 오답 유형을 데이터로 확인해 피드백 효율을 높이는 시스템이다. 학생은 수준에 따라 개념 보완부터 응용·심화까지 단계적으로 학습할 수 있으며, 학습 로그와 재도전 기록을 통해 메타인지가 향상된다. 모든 평가 결과는 학부모에게 실시간 공유돼 학습 과정의 투명성과 완성도를 높인다.
시매쓰 관계자는 “이번 AP 개정과 앙크 도입을 통해 학생·교사·학부모가 연결되는 통합 학습 연결망을 구축하게 됐다”며 “선생님들의 사고력수학 수업의 질은 강화하면서 디지털의 장점을 결합하는 새로운 수학 교육 모델을 제시할 것”이라고 밝혔다.
㈜오메가포인트는 학원 프랜차이즈·직영 학원·교재 출판·온라인 교육서비스를 운영하는 수학 교육출판 전문기업으로, 현재 전국 148개 가맹과 9개 직영 학원에 유아~중학생 대상의 위니매쓰, 사고력수학 NC·AP, 루트원, 기프티드 등 사고력·교과·영재 프로그램을 공급하고 있다. 또 1031·빨강수학 시리즈 등을 비롯한 폭넓은 사고력·교과 수학 교재를 출간하며 출판 분야에서도 두각을 드러내고 있다.
